L’UniMe crolla in casa alla Cittadella, la Triscelon dilaga nell’ultimo quarto

L'Unime conduceva 7-4 a metà secondo quarto, subisce poi un contro parziale di 5-9 (1-7 nel quarto quarto). Locali che staccano la spina dopo l'espulsione del tecnico Misiti

MESSINA – Si chiude con una sconfitta, la prima in casa, il 2025 dell’UniMe di pallanuoto. La formazione ospitava questo pomeriggio la Triscelon Etna Sport alias alla Cittadella Sportiva Universitaria. La formazione etnea era a punteggio pieno dopo due giornate, la formazione di casa ne aveva vinta una, in casa, e persa una, in trasferta all’esordio. Orfana di Vinci in acqua e senza ancora lo straniero che sarà tesserato nella pausa natalizia mister Misiti ha dovuto ridisegnare una formazione con tanti giovani. Primi tre quarti tutto sommato equilibrati con i locali che provavano la fuga sul 7-4, prontamente riprese da un break di 0-4 ospite. Nell’ultimo quarto, dopo l’espulsione per doppio giallo al tecnico Misiti, per essere uscito due volte dalla sua area tecnica, ha mandato in frantumi la formazione di casa che subiva negli ultimi otto minuti un parziale di 1-7. A onor del vero i fischi arbitrali hanno scontentato entrambe le formazioni visto che la Triscelon nei primi minuti si è vista fischiare tre rigori contro e lo stesso tecnico etneo Tropea è stato allontanato dalla panchina.

Ssd UniMe – Triscelon Etna Sport 12-17

Il primo quarto vede subito andare a segno la formazione di casa con Geloso su rigore, replica Capuano in contropiede. Cama e ancora Geloso rimettono avanti Messina sul 3-1, poi le squadre si alternano Penna e Latino per gli ospiti, rigore di Cama e Milana in superiorità per i locali col primo quarto che termina 5-3. Nel secondo si riprende alternandosi, Riolo apre le marcature per gli etnei due volte Sciabà, prima su rigore e poi in superiorità mette l’UniMe sul massimo vantaggio 7-4. A questo punto però arriva la reazione degli ospiti che hanno perso per proteste allenatore e dirigente in panchina, quattro reti consecutive: rigore di Chinnici, contropiede di Riolo, Latino in superiorità e ancora Chinnici a chiudere il parziale sul 7-8.

L’Unime è ancora in partita e nel terzo torna avanti con la rete di Falsone e poi quella di Geloso (9-8). Prosegue il testa a testa con Latino e Strano che tengono in scia gli ospiti mentre Cama e D’Angelo firmano l’11-10 su cui si chiude il terzo parziale. Negli ultimi otto minuto però crolla la formazione locale, Latino sbaglia un rigore, ben parato da Caliri, poi però sulla respinta ancora Latino insacca e poco dopo in superiorità opera il sorpasso (11-12). D’Angelo per gli universitari la pareggia, dopo che anche l’Unime ha perso il suo allenatore Francesco Misiti espulso. Da quel punto in poi sarà solo assolo Triscelon che andrà a segno altre cinque volte, Penna, due volte Condorelli e due volte Riolo fissando il risultato finale sul 12-17.

Tabellino

Ssd Unime: Caliri, Falsone 1, Geloso 3, Denaro, Milana 1, Di Caro, D’Angelo 2, Finanze, Albarino, Mazza, Sciabà 2, Cama 3, Gennaro, Costa.

Allenatore: Francesco Misiti.

Triscelon Etna Sport: Seminara, Schillaci, Penna 2, Strano 1, Riolo 4, Capuano 2, Chinnici 1, Catera, Arena, Condorelli 2, Latino 5, Verona, Saglimbene, Nicosia.

Allenatore: Carmelo Tropea.

Arbitro: Nando Sorbello di Catania.

Parziali: 5-3, 2-5, 4-2, 1-7. Superiorità: 5/8 , 8/15. Rigori: 3/3 , 2/2.