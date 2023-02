Canottaggio, equipaggi messinesi impegnati all'"Inverno sul Po" - Tempostretto

La regata internazionale a Torino vedrà impegnati, l'11 e 12 febbraio, atleti del Cn Paradiso, Cc Peloro e Sc Thalatta

MESSINA – Riprendono le competizioni dei canottieri messinesi che nel fine settimana saranno impegnati a Torino per la regata internazionale di Fondo “D’inverno sul Po”. Ai nastri di partenza equipaggi o tesserati in gara in equipaggi misti del Club Nautico Paradiso, Circolo Canottieri Peloro e Società Canottieri Thalatta.

Non ci sarà la quarta società peloritana, il Club Nautico Messina, che per questa competizione non ha effettuato iscrizioni ma, il presidente Soave ci ha assicurato che, sarà sicuramente presente a tutte le competizioni regionali in programma.

Il calendario delle gare siciliane

Difatti la stagione sarebbe dovuta iniziare con la 1ª regata regionale, prevista nel primo fine settimana di febbraio (4-5 del mese) a Poma e che comprendeva anche il campionato regionale di Fondo. Le gare però sono saltate e si dovranno recuperare ad inizio marzo, in concomitanza col secondo appuntamento siciliano che era già previsto in calendario per quel weekend.

A seguire nel calendario regionale la terza regata a Poma il 23 aprile, la seconda e terza prova siciliana varranno come selettive per il primo e secondo meeting nazionale (sul lago di Piediluco a fine marzo e metà maggio). La settimana successiva, il 30 aprile, competizione di Beach Sprint col Trofeo Filippi nel golfo di Mondello.

Il 6 e 7 maggio i campionati studenteschi e il “Meeting Sud per società” a Poma. A fine mese la quarta regata regionale, in sede ancora da definire. Mentre gli ultimi due appuntamenti, il 23 luglio e l’1 ottobre, si disputeranno a Messina nel lago di Ganzirri e saranno le due prove sprint che chiuderanno il programma stagionale composto da 10 gare.

I messinesi all’Inverno sul Po

Scorrendo il programma gare provvisorio sul sito della Fic leggiamo che tra gli iscritti ci saranno, per il Club Nautico Paradiso, il doppio Senior femminile con Alice Meo e Federica Arrigo, il singolo Under 17 di Angelo Soraci, il doppio Master Maschile con Nicola Bonanno e Giovanni Arrigo. Ancora il quattro di coppia master con Giovanni Arrigo, Nicola Bonanno, Vincenzo Cardile, Andrea Pagano. Serena Lo Bue prenderà parte all’otto senior di Gavirate, mentre Angelo Soraci sarà impegnato anche nel quattro di coppia iscritto dal Paradiso, ma misto con due atleti del Cus Palermo (Francesco Randazzo e Elio Enrico La Marca) e un atleta del Nesis (Luca Barbato).

Per il Circolo Canottieri Peloro iscritto il doppio Master femminile composto da Teresa Torre e Alessandra Bitto e l’otto master femminile con Teresa Torre, Alessandra Bitto, Marie Guichard, Fabra Vidal Quadras, Paola Claps, Maria Cardillo, Franca Velardi, Domenica Genitori e timoniere Maria Condurso.

Per la Società Canottieri Thalatta quattro di coppia under 23 con Manuel Arena, Pietro Mauro, Alberto Nicita e Francesco Vita e Flavia Calabrò, impegnata nell’equipaggio misto della Telimar, nel quattro di Coppia Master.

