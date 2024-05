Canottaggio, il Peloro Row al Meeting Nazionale di Piediluco

La settimana precedente a medaglia sia il Peloro che la Thalatta al trofeo Filippi a Fano

Tra i canottieri presenti al II Meeting Nazionale di Piediluco c’erano anche i messinesi del Peloro Row. Nella giornata delle finali hanno ottenuto: un terzo posto nella finale B del doppio U17 Giovanni Marino insieme a Vincenzo Gallo del Lauria Ccr; secondo posto in finale B per il due senza U17 con Mariantonietta Trischitta e Aurora Messina; oro, primo posto in finale A, per Sciavicco Andre Fasano nell’Otto U17 che competeva in equipaggio misto con Gavirate.

La settimana precedente invece, il 4 e 5 maggio, le acque di Fano hanno accolto la seconda edizione del Trofeo Filippi, una competizione di beach sprint che ha visto la partecipazione di alcune delle migliori società d’Italia. In quell’occasione la Peloro ha confermato il valore assoluto in questa particolare disciplina, conquistando la vetta della classifica generale e portando a casa un impressionante totale di 19 medaglie, 8 d’oro, 7 d’argento e 4 di bronzo. A seguire tra le siciliane la Canottieri Thalatta, con un totale di 5 medaglie, di cui 2 d’oro e 3 di bronzo.