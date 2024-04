Canottaggio. Per Peloro, Paradiso e Cn Messina medaglie da Sabaudia

Nello scorso fine settimana sul Lago di Paola ha avuto luogo il Meeting Nazionale del Sud, in due giorni si sono alternati gli Allievi, i Cadetti, gli Universitari e i Master. Spazio anche al Meeting di Società e alle prove per gli equipaggi regionali nella giornata di sabato.

Il Rowing Club Peloro ha chiuso con 14 medaglie, di cui sette ori, dieci argenti e sei bronzi. Buona prova anche per il Club Nautico Paradiso che conquista un oro, due argenti e un bronzo, infine il Club Nautico Messina sul podio con un argento e un bronzo. Medaglie per la Sicilia grazie anche al contributo dei canottieri messinesi impegnati in equipaggi misti nelle prove delle rappresentative regionali: oro Silvia Messina del Peloro Row nella finale quattro di coppia Cadetti con due Telimar e una Augusta Cn, argento per Vera Gentiluomo del Paradiso Cn nella finale quattro di coppia allievi C con due Telimar e una Palermo Sc.

Le medaglie messinesi

Dal Meeting di Società.

Peloro Row: oro Ornella Longo in equipaggio misto con Savoia nel quattro senza senior A; oro Aurora Messina e Mariantonietta Trischitta nel due senza U17; argento Giovanni Ficarra, Ielo Karol, Emanuel Nocita, Giorgio Bernava nel quattro senza senior A e nel quattro di coppia senior A; argento Aurora Messina e Mariantonietta Trischitta nel doppio U17.

Paradiso Cn: oro Serena Lo Bue in equipaggio misto con Savoia nel quattro senza senior A; bronzo Angelo Soraci e Andrea Mancuso nel due senza U19.

Messina Cn: argento Francesco Scaglione e Christian Baia nel doppio U17; bronzo Roberto Manganaro e Antonio Bardetta nel doppio senior A.

Il Peloro Row conquista anche: oro Silvia Messina nel singolo Cadette e singolo 7,20 Cadette; Simone Di Lillo, Fabrizio Giorgianni, Giovanni Vinci, Giovanni Gemelli quattro di coppia allievi B1; Giovanni Gemelli singolo 7,20 allievi B1. Argento Samuele Cucinotta singolo 7,20 Cadetti, Francesco De Domenico singolo 7,20 allievi C; Paola Claps, Maria Cardillo, Simonetta Falzea, Maria Vidal quattro di coppia master E. Bronzo Elisa Maria Balsamo nel singolo Cadetti.

Il Paradiso Cn con Vera Gentiluomo altro argento in equipaggio misto doppio allievi C.