Canottaggio, sul Lago di Poma brillano Peloro Row e Telimar

I risultati delle società messinesi alla seconda e terza prova regionale dello scorso fine settimana

PARTINICO – Il canottaggio siciliano si è dato appuntamento al lago di Poma per la 2ª prova selettiva e 3ª gara del circuito regionale nello scorso fine settimana. Diverse le medaglie portate a casa dalle società messinesi tra tutte la Peloro Row che nella due giorni ha battagliato con la Telimar Palermo. Le gare, con un totale di 44 competizioni il sabato e 51 la domenica, si sono svolte in condizioni climatiche ideali, unite a una gestione organizzativa impeccabile da parte del Comitato Organizzatore Locale.

Quelle del sabato sono risultate anche determinanti per il II Meeting Nazionale di Piediluco e per la formazione degli equipaggi regionali nelle categorie allievi e cadetti. In questa giornata il PeloroRow ha dominato con una performance straordinaria, conquistando ben 14 medaglie d’oro, 6 d’argento e 6 di bronzo. Nonostante il Telimar abbia ottenuto un maggior numero complessivo di medaglie, non è riuscito a superare il numero di ori conquistati dal PeloroRow, totalizzando 11 ori, 15 argenti e 8 bronzi. Buona prova per i peloritani del Paradiso (4 ori, 4 argenti, 3 bronzi), Thalatta (2 ori, 3 bronzi), Cn Messina (1 argento, 3 bronzi.

Anche nelle regate di domenica scontro tra PeloroRow e Telimar. La prima conquista 14 ori, 9 argenti e 6 bronzi; la seconda 11 ori, 18 argenti e 5 bronzi. In questo caso tra le messinesi in luce anche la Sc Thalatta (4 ori, 2 argenti, 2 bronzi), Paradiso (2 ori, 5 argenti, 3 bronzi), Cn Messina (2 argenti, 2 bronzi), Cc Peloro (1 bronzo).

Le medaglie peloritane del sabato

Peloro Row.

Oro (14): Andrea Sciavicco nel singolo U17; Simonetta Falzea, Teresa Torre, Alessandra Bitto, Franca Velardi nel quattro di copia master B; Giovanni Gemelli nel singolo 7,20 allievi B; Salvatore Sottile, Mattia Pulejo nel doppio allievi B1; Giovanni Ficarra nel singolo senior A; Maria Condurso, Valentina Condurso, Irene Lo Giudice, Ornella Longo nel quattro di coppia senior A; Francesco De Domenico, Luca Bernava nel doppio allievi C; Maria Condurso, Valentina Condurso nel doppio senior A; Martina Femminò, Rebecca Muyodi nel doppio allievi B2; Aurora Messina, Mariantonietta Trischitta nel due senza U17; Giovanni Marino e Andrea Sciavicco nel doppio U17; Francesco Pacino, Emanuel Nocita, Karol Ielo, Giorgio Bernava nel quattro senza U19; Silvia Messina nel singolo 7,20 Cadetti; Giovanni Ficarra, Lucio Fugazzotto nel doppio senior A.

Argento (6): Karol Ielo, Emanuel Nocita, Lucio Fugazzotto, Franesco Pacino nel quattro di coppia U19; Simone Di Lillo e Giovanni Andronaco nel doppio allievi B1; Mariantonietta Trischitta, Aurora Messina nel doppio under 17 F; Sergio Genovese, Dino Femminò, Vittorio Guagliardo, Giuseppe Giannino nel quattro di coppia master D; Teresa Torre, Alessandra Bitto nel doppio master C; Giovanni Grungo e Samuele Cucinotta in equipaggio misto nel quattro di coppia Cadetti.

Bronzo (6): Sonia Sofi, Marianna Nascé, Valeria Gozzi, Giovanna Longo nel quattro di copia master B; Vittorio Guagliardo nel singolo master A; Simonetta Falzea nel singolo Master A; Fabrizio Giorgianni e Giovanni Vinci nel doppio allievi B1; Irena Lo Giudice e Ornella Longo nel doppio senior A; Gianluca Bardetta, Antonino De Marco nel doppio senior A.

Club Nautico Paradiso.

Oro (4): Marco Giunta in equipaggio misto quattro senza senior; Angelo Soraci in equipaggio misto nel doppio U19; Massimo Salemme, Marco Giunta, Andrea Mancuno, timoniere Angelo Soraci in equipaggio misto otto senior A; Serena Lo Bue in equipaggio misto quattro senza Senior A.

Argento (4): Santi Gentiluomo, Ettore Rossi in equipaggio misto quattro senza senior; Giovanni Arrigo nel singolo master E; Angelo Soraci, Andrea Mancuso nel due senza U19; Alice Meo, Federica Arrigo in equipaggio misto quattro senza senior.

Bronzo (3): Massimo Salemme in equipaggio misti nel quattro di coppia Senior; Bruno Marino, Alessi Villaraut nel due senza U19; Santi Gentiluomo in equipaggio misto otto senior A.

Società Canottieri Thalatta.

Oro (2): Laura Barbieri nel singolo pesi leggeri; Flavia Calabrò nel singolo Master A.

Bronzo (3): Gaia Saija nel singolo U19; Augusto Saija, Francesco Longo nel doppio master B; Ilaria Bertassello, Flavia Calabrò nel doppio master C.

Club Nautico Messina.

Argento (1): Christian Baia, Francesco Scaglione in equipaggio misto quattro di coppia U17.

Bronzo (3): Roberto Manganaro nel singolo senior A; Daniele Marsala in equipaggio misto nel doppio allievi C; Christian Baia, Francesco Scaglione nel doppio U17.

Le medaglie messinesi della domenica

Peloro Row.

Oro (14): Francesco Pacino, Lucio Fugazzoto, Giovanni Marino, Giorgio Bernava nel quattro di coppia U19; Silvia Messina, Elisa Raffa in equipaggio misto quattro di coppia Cadetti; Andrea Sciavicco nel singolo U17; Salvatore Sottile nel singolo 7,20 allievi B1; Giovanni Gemelli, Mattia Pulejo nel doppio allievi B1; Giovanni Ficarra nel singolo senior A; Valentina Condurso, Maria Condurso, Ornella Longo, Irene Lo Giudice nel quattro di coppia senior A; Luca Bernava, Francesco De Domenico nel doppio allievi C; Mariantonietta Trischitta, Aurora Messina nel doppio U17; Maria Condurso, Valentina Condurso nel doppio senior A; Rebecca Muyodi nel singolo 7,20 allievi B1; Karol Ielo, Emanuel Nocita, Francesco Pacino, Giorgio Bernava nel quattro senza U19; Silvia Messina nel singolo cadetti; Giovanni Ficarra, Lucio Fugazzotto nel doppio senior A.

Argento (9): Giovanni Marino nel singolo U17; Alessandra Bitto, Giovanna Longo, Sonia Sofi, Simonetta Falzea nel quattro di coppia master B; Simonetta Falzea nel singolo master A; Andrea Sciavicco nel singolo U19; Karol Ielo, Emanuel Nocita nel due senza U19; Irene Lo Giudice, Ornella Longo nel doppio senior A; Martina Femminò nel singolo 7,20 allievi B1; Giovanna Longo, Sonia Sofi nel doppio master B; Samuele Cucinotta, Giovanni Grungo in equipaggio misto nel quattro di coppia cadetti.

Bronzo (6): Matteo Donato, Giorgio Genovese in equipaggio misto nel quattro di coppia U19; Samuele Cucinotta, Giovanni Grungo nel doppio cadetti; Giovanni Vinci in equipaggio misto nel doppio allievi B1; Dino Femminò, Sergio Genovese, Fabio Giorgianni, Giuseppe Giannino nel quattro di coppia master C; Elisa Raffa nel singolo 7,20 cadetti; Antonino De Marco, Gianluca Bardetta nel doppio senior A.

Società Canottieri Thalatta.

Oro (4): Laura Barbieri nel singolo senior A; Flavia Calabrò nel singolo master A; Augusto Saija, Fabio Zanghi nel quattro di coppia master C; Ilaria Bertassello, Flavia Calabrò nel doppio master B.

Argento (2): Gaia Saija nel singolo U17; Augusto Saija, Fabio Zanghi nel doppio master D.

Bronzo (2): Francesco Longo nel singolo master C; Gaia Saija in equipaggio misto doppio U17.

Club Nautico Paradiso.

Oro (2): Vera Gentiluomo nel singolo 7,20 allievi C; Serena Lo Bue in equipaggio misto quattro senza senior A.

Argento (5): Santi Gentiluomo, Ettore Rossi in equipaggio misto nel quattro senza senior A; Angelo Soraci in equipaggio misti nel doppio U19; Massimo Salemme in equipaggio misto nel quattro di coppia senior A; Massimo Salemme in equipaggio misto nell’otto senior A; Alice Meo, Federica Arrigo in equipaggio misto quattro senza senior A.

Bronzo (3): Giovanni Arrigo, Cosimo Sorrenti nel doppio master D; Federica Arrigo, Alice Meo nel doppio senior A; Ettore Rossi, Santi Gentiluomo in equipaggio misto nell’otto senior A.

Club Nautico Messina.

Argento (2): Antonio Bardetta in equipaggio misto nell’otto senior A; Daniele Marsala in equipaggio misto nel quattro di coppia allievi C.

Bronzo (2): Valeria Pietroburgo nel singolo master A; Francesco Scaglione, Christian Baia in equipaggio misto nel quattro di coppia U17.

Circolo canottieri Peloro.

Bronzo (1): Luna Marra nel singolo 7,20 allievi B1.

Foto in questo articolo di Alessandro Luzio,

dalla pagina Facebook Fic Sicilia