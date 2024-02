Canottaggio, vittorie all’esordio per Peloro Row, Sc Thalatta e Cn Paradiso

Prima gara stagionale per i canottieri ed equipaggi messinesi nella prova regionale di Partinico. Piazzamenti a podio anche per il Club Nautico Messina

PARTINICO – Buona la prima della stagione per i canottieri siciliani che domenica quattro hanno gareggiato presso il Lago di Poma. Trionfo del Telimar Palermo con 19 vittorie, ma subito dietro c’è il PeloroRow che chiude con 12 ori. Erano presenti anche le altre squadre messinesi il Club Nautico Paradiso, la Società Canottieri Thalatta e il Club Nautico Messina.

La manifestazione, organizzata dalla società La Baietta in stretta collaborazione con il Comitato Regionale, ha raccolto partecipanti che hanno dimostrato un buon livello agonistico. Uno sguardo ai risultati rivela gli atleti più affermati (Ficarra, Fugazzotto, Amato, Zerilli, Francaviglia, Salemme, Mignemi, Condurso, Spinali, Caltabellotta, Messina, La Mantia, Barbieri) del canottaggio emergere con importanti affermazioni.

I primi posti dei canottieri messinesi

Gli ori messinesi sono stati per la Peloro Row: Andrea Sciavicco Fasano nel singolo Under17, Pietro Fugazzotto e Antonino De Marco in equipaggio misto quattro di Coppia Senior, Giovanni Andronaco in equipaggio misto Telimar Doppio Allievi B1, Francesco Balsamo e Antonio Genovese Doppio Allievi B2, Giovanni Ficarra in Singolo Senior, Maria Condurso, Valentina Condurso, Irene Lo Giudice, Ornella Longo nel Quattro di Coppia Senior, Francesco De Domenico e Luca Bernava in Doppio Allievi C, Maria Condurso e Valentina Condurso nel Doppio Senior, Maria Martina Femminò e Rebecca Getrude Muyodi nel Doppio Allievi B2, Giovanni Ficarra, Emanuel Nocita, Antonino De Marco, Lucio Fugazzotto, Pietro Fugazzotto, Domenico Sorrenti, Dario Femminò, Giorgio Bernava timoniere Valentina Condurso nell’Otto Senior, Andrea Sciavicco Fasano e Giovanni Marino Doppio Under 17, Ornella Longo e Irene Lo Giudice in equipaggio misto Cus Palermo nell’Otto Senior.

La Thalatta torna in riva allo Stretto con gli ori di Laura Barbieri Falbo nel Singolo Senior e di Flavia Calabrò nel Singolo Master. Per il Club Nautico Paradiso primi posti per Giovanni Arrigo e Andrea Pagano nel Doppio Master, Andrea Broccio in equipaggio misto Telimar nel quattro di Coppia Allievi, Massimo Salemme in equipaggio misto PeloroRow nel quattro di Coppia Senior. Piazzamenti a podio per il Club Nautico Messina, i migliori sono gli argenti con Tiziana Currò e Valeria Pietroburgo nel Doppio Master B e di Francesco Scaglione e Christian Baia nel Doppio Under 17.

