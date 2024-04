Mattarella in Calabria: “Il lavoro è legato alla dignità della persona”

Occhiuto: " La presenza di Mattarella dimostra che la Calabria può essere protagonista anche nell’industria e nell’economica nazionale"

Stamane il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in vista della Festa del Lavoro, insieme al ministro del Lavoro, Calderone, ha visitato alcune aziende, nella provincia di Cosenza. “Domani è Primo maggio. Festa del Lavoro. Dunque Festa della Repubblica, che i costituenti hanno voluto fondare proprio sul lavoro. Come disse all’Assemblea Costituente il primo tra i proponenti di questa formula, Fanfani, – ha affermato il Presidente della Repubblica – ‘fondata non sul privilegio, non sulla fatica altrui’: è fondata sul lavoro di tutti. E’ un elemento base della nostra identità democratica”. “Non si tratta soltanto di un richiamo ai valori di libertà e di eguaglianza – ha aggiunto – ma dell’indicazione di un modello sociale vivo, proiettato verso la coesione e la solidarietà. Capace, quindi, di rimuovere continuamente, nel corso del tempo, gli ostacoli che sottraggono opportunità alle persone e impediscono il pieno esercizio dei diritti”.

“Il lavoro è legato, in maniera indissolubile, alla persona, alla sua dignità, alla sua dimensione sociale, al contributo che ciascuno può e deve dare alla partecipazione alla vita della società. Il lavoro non è una merce”. “Ha un valore nel mercato dei beni e degli scambi. Anzi, ne è elemento essenziale perché senza l’apporto della creatività umana sarebbe privo di consistenza e di qualità”.

Occhiuto, “Grazie a Mattarella per le sue parole sul rilancio del Mezzogiorno”

“Ringrazio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per questa sua nuova visita in Calabria. Il capo dello Stato incarna i valori dell’unità nazionale e della Costituzione, e la sua presenza è sempre preziosa per il nostro territorio e per le nostre comunità.

Ringrazio il presidente Mattarella anche perché nel suo discorso ha voluto sottolineare come lo sviluppo della Repubblica ha bisogno del rilancio del Mezzogiorno: una crescita equilibrata e di qualità del Sud d’Italia assicura grande beneficio all’intero territorio nazionale.

‘Una separazione delle strade tra territori del Nord e territori del Meridione – ha sottolineato il capo dello Stato – recherebbe gravi danni agli uni e agli altri’

Con la sua presenza Sergio Mattarella racconta al Paese una Calabria diversa e dimostra che questa è una regione che ha le qualità per essere protagonista anche nell’industria e nell’economica nazionale. Grazie presidente”.