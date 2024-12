Cantiere senza misure di sicurezza per gli operai: attività sospesa e multe per più di 50mila euro

L'operazione dei carabinieri a Taormina

TAORMINA – I carabinieri della compagnia di Taormina, insieme al nucleo ispettorato del lavoro, ha effettuato una verifica approfondita in un cantiere della zona, nell’ambito delle iniziative per la prevenzione e la repressione di reati inerenti a sicurezza sul lavoro e lavoro nero.

I militari hanno accertato diverse irregolarità, contestando violazioni per aver messo a rischio l’incolumità dei lavoratori. Mancavano, ad esempio, le misure idonee per prevenire il potenziale pericolo di caduta degli operai, che non erano dotati dei dispositivi di protezione individuale. E inoltre erano state omesse le misure per eliminare il rischio elettrico. È così scattata una serie di ammende e sanzioni per un valore superiore ai 50mila euro, oltre alla sospensione dell’attività. Tutti in regola, invece, i lavoratori controllati sul posto.