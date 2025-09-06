 Cantieri fantasma, la precisazione del legale: "Gerbino estranea ai fatti"

Cantieri fantasma, la precisazione del legale: “Gerbino estranea ai fatti”

Alessandra Serio

Cantieri fantasma, la precisazione del legale: “Gerbino estranea ai fatti”

sabato 06 Settembre 2025 - 08:30

L'avv. Araca: "Il giudice ha escluso gravi indizi di reato", Maria Gerbino estranea al caso Nigrelli

Messina – La signora Maria Gerbino è estranea al “caso Nigrelli”, l’indagine della Guardia di Finanza denominata Cantieri Fantasma su una presunta truffa legata a tre cantieri tra Mistretta e Tusa sfociata nel sequestro preventivo da 1 mln 600 mila euro.

Così l’avvocato Antonino Araca che la assiste. Il legale precisa quanto segue: “L’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Patti, che ha dato avvio al procedimento, è inequivocabile: dalle 101 pagine dell’ordinanza emerge chiaramente che non esistono “gravi indizi di reato” nei confronti della Sig.ra Gerbino.

In particolare, il GIP ha escluso categoricamente che la Sig.ra Gerbino abbia posto in essere condotte penalmente rilevanti, né in relazione al delitto di cui al capo a) dell’imputazione provvisoria, né al delitto di cui al capo h). 

Del resto, come evidenziato dal GIP l’estraneità ai fatti della Sig.ra Gerbino emerge inequivocabilmente anche dalle informative redatte dalla Guardia di Finanza. Ad oggi, dunque, la Sig.ra Gerbino non è stata destinataria di alcun provvedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria. 

Non ci si può limitare a leggere esclusivamente i nomi dei soggetti coinvolti nel procedimento, ma è essenziale esaminare l’intero provvedimento per comprendere appieno la vicenda.  La Sig.ra Gerbino, come emerge chiaramente dall’ordinanza, è estranea a qualsiasi condotta penalmente rilevante.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina. Navigare senza barriere: due giornate con “Lo Spirito di Stella”
S. Teresa di Riva. Cade dal balcone, 44enne in elisoccorso al Policlinico di Messina
Riprende l’attività di Benefit, “si possono donare vestiti in buone condizioni”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED