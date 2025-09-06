Cantieri fantasma, la precisazione del legale: “Gerbino estranea ai fatti”

L'avv. Araca: "Il giudice ha escluso gravi indizi di reato", Maria Gerbino estranea al caso Nigrelli
Messina – La signora Maria Gerbino è estranea al “caso Nigrelli”, l’indagine della Guardia di Finanza denominata Cantieri Fantasma su una presunta truffa legata a tre cantieri tra Mistretta e Tusa sfociata nel sequestro preventivo da 1 mln 600 mila euro.
Così l’avvocato Antonino Araca che la assiste. Il legale precisa quanto segue: “L’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Patti, che ha dato avvio al procedimento, è inequivocabile: dalle 101 pagine dell’ordinanza emerge chiaramente che non esistono “gravi indizi di reato” nei confronti della Sig.ra Gerbino.
In particolare, il GIP ha escluso categoricamente che la Sig.ra Gerbino abbia posto in essere condotte penalmente rilevanti, né in relazione al delitto di cui al capo a) dell’imputazione provvisoria, né al delitto di cui al capo h).
Del resto, come evidenziato dal GIP l’estraneità ai fatti della Sig.ra Gerbino emerge inequivocabilmente anche dalle informative redatte dalla Guardia di Finanza. Ad oggi, dunque, la Sig.ra Gerbino non è stata destinataria di alcun provvedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria.
Non ci si può limitare a leggere esclusivamente i nomi dei soggetti coinvolti nel procedimento, ma è essenziale esaminare l’intero provvedimento per comprendere appieno la vicenda. La Sig.ra Gerbino, come emerge chiaramente dall’ordinanza, è estranea a qualsiasi condotta penalmente rilevante.