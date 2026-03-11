Tony Pitony a Milazzo per la decima edizione del Mish Mash Festival

Dal 10 al 12 agosto torna l'evento musicale al Castello di Milazzo. I primi nomi annunciati

Dal 10 al 12 agosto, il Castello arabo-normanno di Milazzo si trasforma in palcoscenico per la decima edizione del Mish Mash Festival, l’evento musicale estivo diventato un punto di riferimento in Sicilia e oltre per gli appassionati di musica indie ed elettronica. Con oltre 47.000 presenze registrate nelle prime nove edizioni e più di 130 artisti e artiste ospitati, il festival celebra il suo primo decennio con un’edizione in cui musica, leggenda, storia e natura si intrecciano, dando vita a serate dall’atmosfera unica che mettono in scena tutta la bellezza del territorio e il fascino del mito greco.

La line-up del 2026

Mish Mash prende il via il 10 agosto con il ritorno sul palco di Tutti Fenomeni: l’artista romano porterà al Castello di Milazzo il suo nuovo album “Lunedì”, uscito lo scorso gennaio. Nella stessa serata, annunciato anche il set della dj e producer italo-marocchina-algerina Turbolenta. Mentre l’11 agosto sarà la volta della band olandese Yin Yin, che porterà sul palco la loro miscela travolgente di psych-rock, disco e funk. Il gran finale del 12 agosto è affidato a Tony Pitony, tra gli artisti più seguiti della nuova scena italiana, protagonista all’ultimo Festival di Sanremo, capace di unire testi brillanti e performance magnetica. Accanto agli artisti e artiste già annunciati, nelle prossime settimane si aggiungeranno nuovi nomi, completando una programmazione che guarda al futuro senza perdere il legame con le proprie radici.

In attesa dell’annuncio della line-up completa, la decima edizione del festival prendeil via il 3 aprile con il contest ‘Figli delle Stelle’, il concorso promosso dall’associazione culturale Mosaico che dal 2018 sostiene la crescita artistica della regione dando spazio ai progetti musicali emergenti di musicisti siciliani. L’edizione 2026 si terrà a Barcellona Pozzo di Gotto, negli spazi di Prenditempo, con apertura dell’evento prevista intorno alle 19.00. Gli artisti e le artiste selezionati dal pubblico tramite votazione avranno l’opportunità di esibirsi sul palco del Mish Mash 2026, entrando così nella line-up ufficiale del festival.

Festival a tema mitologia greca

Il filo conduttore di questa decima edizione è l’idea del viaggio ispirato all’epica omerica e alla mitologia greca. Ogni dettaglio, dagli allestimenti alle scenografie, dai visual alla comunicazione, guida il pubblico attraverso suggestioni antiche e linguaggi contemporanei, in un ritorno alle origini che celebra la prima edizione del festival, il cui simbolo era l’occhio del ciclope Polifemo, legato alla leggenda di Milazzo e alla grotta naturale ai piedi del Castello, dove si narra che il ciclope abbia vissuto.

Il Castello, la più grande cittadella fortificata della Sicilia con lo sguardo rivolto alle Isole Eolie, ospiterà due palchi principali. L’ex monastero benedettino ospiterà warm-up e DJ set, accompagnati da un progetto di video mapping immersivo a cura del collettivo Pixel Shapes, mentre il piazzale del Duomo diventerà il cuore pulsante del main stage, trasformando questo spazio monumentale in un grande palcoscenico sotto le stelle.

Mish Mash Festival è anche l’occasione perfetta per trasformare un weekend di concerti in una piccola fuga alla scoperta di Milazzo e del suo mare cristallino. Un viaggio da vivere tra le vibrazioni dei live che si intrecciano con il profumo della salsedine e i paesaggi caldi e luminosi della Sicilia. Di giorno ci si lascia conquistare dalle acque limpide dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo, si scoprono le meraviglie delle Piscine di Venere e si assaporano i profumi e i sapori della tradizione locale, mentre il sole disegna contorni dorati tra mare e scogliere. Quando cala la notte, il Castello si illumina e il ritmo prende il sopravvento: si balla sotto le stelle fino a tarda ora, tra musica e panorami senza pari.

I biglietti sono già disponibili su DICE, con soluzioni travel e aree campeggio pensate per vivere il festival fino in fondo.