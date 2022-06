Caos elezioni, appello della Raffa (M5S) a Totaro: "No al ricorso" - Tempostretto

L'esponente del M5S chiede al candidato a sindaco perdente di non "Penalizzare la comunità messinese"

MESSINA – L’annunciato ricorso al Tar di Salvatore Totaro non piace neppure ai 5 Stelle. Dopo lo stop dello spin-off Zuccarello, a frenare prova a frenare il candidato a sindaco anche l’esponente del Movimento Angela Raffa, che gli rivolge un accorato appello pubblico che segue il messaggio privato.



“Chi si candida a sindaco dovrebbe avere al primo posto delle priorità il bene di Messina. Non ho dubbi che questo sia il caso del dottor Totaro e proprio per questo chiedo di riflettere bene. Anche se fatto per tutelare il diritto di voto di alcuni singoli cittadini, sarebbe un gesto che penalizzerebbe solo la comunità messinese – dice l’onorevole – Già in passato la città ha dovuto subire il danno di una elezione annullata per mere questioni burocratiche che nulla avevano a che vedere con la volontà dei cittadini espressa alle elezioni.”

“Per quanta delusione ci possa essere non è con i cavilli che dimostreremo il nostro amore per Messina o potremmo ottenere alcun riscatto. Anzi invito a sederci insieme, riflettiamo su questo risultato, cerchiamo di capirne i motivi e guardiamo avanti. Io da deputata sono pronta a discutere con tutte le forze positive e di buona volontà di Messina per lavorare insieme, certamente senza fare sconti a Cateno De Luca, ma per il bene di Messina, non contro di essa.”