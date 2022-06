Zuccarello si dissocia da Totaro: "Il ricorso al Tar è a titolo personale, il sindaco di Messina è Basile" - Tempostretto

Daniele Zuccarello prende le distanze dal suo candidato a sindaco: "Come Futuro Trasparenza Libertà, facciamo le congratulazioni a Basile e a De Luca"

MESSINA – Daniele Zuccarello prende le distanze dal suo candidato a sindaco: “L’annunciato ricorso al Tar da parte di Salvatore Totaro è a titolo personale. Come Ftl, Futuro Trasparenza Libertà, ci dissociamo nettamente. Le elezioni sono state vinte dal candidato Federico Basile e dal leader di Sicilia Vera Cateno De Luca a cui vanno le mie congratulazioni per la vittoria schiacciante. Non si può tenere in ostaggio una città, con l’ipotesi di un commissariamento”.

Ftl ha sostenuto il medico in campagna elettorale ma oggi ne prende le distanze. Appare possibile che le strade dei due movimenti, Ftl, con presidente Zuccarello, e Ucdl (Unione per le cure, i diritti e le libertà), si separino definitivamente. Ma attualmente è solo un’ipotesi.

“Dichiarazioni personali di Totaro”

Continua il leader di Ftl: “Venuto a conoscenza delle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal dottor Totaro in merito a un possibile ricorso, tengo a precisare che si tratta di sue dichiarazioni totalmente individuali e personali, del tutto estranee a me e all’intero movimento Ftl che rappresento, e dalle quali ci dissociamo nettamente”.

“Auguri all’amico Basile e alla sua Giunta”

Aggiunge l’ex consigliere comunale: “Non è accettabile parlare oggi di ricorsi, tenendo così in ostaggio una città o un’amministrazione dalle possibili scelte di un giudice del Tar, con un possibile commissariamento. Le elezioni si vincono con il consenso popolare e la città è evidente che abbia fatto la sua scelta. Auguri di buon lavoro all’amico Basile e a tutta la sua Giunta”.

