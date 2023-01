Caos scuole a Messina, nasce il Comitato "Salviamo la scuola Cannizzaro-Galatti" - Tempostretto

Nuovo appello alla mobilitazione per verificare i progetti sulla scuola di centro città che sarà chiusa per consentire i lavori di adeguamento sismico

MESSINA – Il Comune non vuole “mostrare le carte” sulla Canizzaro-Galatti, e una parte di genitori e docenti invita perciò alla mobilitazione organizzata. E’ firmato da 26 tra genitori e docenti l’appello per la costituzione del Comitato “Salviamo la scuola Cannizzaro-Galatti”.

Nell’appello, i firmatari spiegano che è rimasta senza risposta la richiesta di poter visionare la documentazione relativa al progetto di ristrutturazione della scuola di centro città e quella relativa ai sondaggi per stabilirne la stabilità. In vista di una eventuale diffida, quindi, il gruppo di docenti e genitori invita alla costituzione del comitato. Una iniziativa che si muove parallela a quella dell’appello sottoscritto da 700 persone e che muove dalla convinzione che, nelle more della ristrutturazione, una parte del plesso potrebbe comunque essere agibile.

“Si rende noto che due docenti e due genitori di alunni frequentanti la scuola hanno inviato richiesta ed estrazione di atti relativi ai sopraddetti lavori (prot. 0327610/22 del 15.12.2022) e che è trascorso infruttuosamente il termine concesso per legge all’ente pubblico per riscontrare l’istanza.

Così premesso, si rende necessaria la COSTITUZIONE DEL COMITATO “SALVIAMO LA SCUOLA CANNIZZARO GALATTI” quale portatore di un interesse diffuso, al fine di tutelare l’Istituzione scolastica tutta e si Invita tutto il personale scolastico, i genitori e la cittadinanza a sostenere il processo di costituzione”, scrivono i 26 firmatari.

A Palazzo Zanca dal canto loro prosegue l’attività per rendere il più agevole possibile lo spostamento di tutte le attività didattiche all’istituto San Luigi, per il quale non è escluso l’acquisto da parte dello stesso Comune.