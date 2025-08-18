Capannoni e tetti aziendali: opportunità green da non sottovalutare

Redazionale

Redazionale – L’energia solare oggi è vista come una vera e propria opportunità. Attraverso i nuovi impianti fotovoltaici è possibile generare energia elettrica a costo zero, completamente pulita e

perfettamente sostenibile per l’ambiente. In un Paese come l’Italia, dove il Sole splende per buona parte dell’anno, soprattutto sulle isole e sulle regioni del Centro-Sud, si tratta di un’occasione davvero da non perdere.

Per molti lo sviluppo della tecnologia dei pannelli fotovoltaici può trasformarsi anche in un modo per guadagnare, sia in maniera attiva che in maniera passiva, ad esempio attraverso l’affitto terreno per fotovoltaico. Vi diciamo di più nelle prossime righe.

Come funzionano i pannelli fotovoltaici?



Per prima cosa è utile spiegare come funzionano a grandi linee i pannelli fotovoltaici. Questi pannelli sono progettati per raccogliere l’energia del Sole, per poi trasformarla direttamente in energia elettrica. Si tratta di un processo molto efficiente, e che soprattutto è green al 100%. Gli impianti fotovoltaici non producono scorie di nessun genere, e non consumano materie prime durante il loro funzionamento. La luce viene semplicemente raccolta e restituita sotto forma di elettricità, niente di più.

Oggi i nuovi impianti sono dotati anche di batterie di accumulo, che permettono di conservare l’elettricità, al posto di usarla immediatamente. Grazie a queste batterie è possibile tenere da parte l’energia fino al momento di utilizzarla.

Affittare terreni e capannoni



Se il vostro obiettivo è quello di generare molta energia, magari per rivenderla, è fondamentale avere molto spazio a disposizione, in modo tale da poter installare un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni. Un terreno in aperta campagna, ad esempio, potrebbe essere perfetto a tale scopo. Lo stesso vale per i capannoni posizionati in molte zone industriali, con tetti molto ampi e posti in alto, lontani da qualsiasi sorgente d’ombra.

Non va dimenticato che un impianto fotovoltaico, per poter funzionare al meglio, deve essere lontano da potenziali sorgenti d’ombra, come grandi edifici. Per questo i terreni posti in campagna e i capannoni delle zone industriali rappresentano delle ottime alternative.

Se avete a disposizione una di queste proprietà potreste prendere in considerazione sia l’idea di acquistare e posizionare un impianto, sia quella di affittare le proprietà e trasformarle in una rendita passiva.

Occuparsi di un impianto fotovoltaico e scambiare poi l’elettricità con aziende che operano nel settore dell’energia può rivelarsi molto impegnativo. Al contrario affittare le proprie proprietà permette di ottenere una rendita passiva senza nessuna preoccupazione. Ci sono molte aziende che lavorano in questo settore e che sono alla costante ricerca di nuove superfici da utilizzare, per cui non avrete problemi a stipulare un accordo di questo tipo.

Cosa accade alla fine dell’affitto?



Di solito chi cede il terreno in affitto opta per un accordo relativo ai diritti di superficie. Questi accordi spesso hanno una durata pluridecennale, e al termine dell’accordo l’impianto può effettivamente diventare di proprietà di chi possiede già il terreno. Questi aspetti sono già messi nero su bianco sul contratto iniziale.

Il nostro consiglio è quello di valutare con attenzione la proposta, in modo tale da capire quali possono essere i vantaggi sia sul breve che sul lungo periodo.