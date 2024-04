Capitano Ultimo candidato con De Luca: “A volto scoperto dopo 31 anni”

Il generale dei carabinieri, al "Quirino" di Roma per la presentazione della lista "Libertà" per le Europee, ha tolto il passamontagna

Il colpo di scena, nella presentazione della variopinta lista per la “Libertà” al Quirino di Roma, lo ha regalato Sergio De Caprio, famoso come Capitano Ultimo. Si candida alle Europee con Cateno De Luca e, dopo aver preso il microfono sul palco, si è tolto la protezione e ha mostrato il proprio volto dopo 31 anni. Il generale dei carabinieri, famoso per l’arresto di Riina, si è tolto il passamontagna.

“Era la mia difesa dalla mafia ma lo faccio perché a viso aperto voglio continuare a difendere il popolo italiano. Lo faccio con la stessa umiltà, coraggio e amore che ho avuto da carabiniere”, ha affermato De Caprio.

