Lavori a Capo Alì, la Statale 114 rimarrà chiusa per tre settimane - Tempostretto

Ordinanza dell'Anas per poter eseguire gli interventi di messa in sicurezza del costone

ALI’ TERME – Al via i nuovi interventi di messa in sicurezza dei costoni di Capo Alì e per i cittadini saranno nuovamente pesanti disagi. Per tutta la durata dei lavori (poco meno di tre settimane), la Ss114 sarà infatti chiusa al traffico su entrambe le corsie. Il provvedimento è contenuto in un’ordinanza dell’Anas (la n. 9/23/Ct) trasmessa al Comune di Alì Terme. I lavori interesseranno il tratto stradale compreso tra il km 22+100 e il km 22+450, dove si è verificato nei mesi scorsi un distacco di materiale roccioso a monte dello stesso.

I lavori su 350 metri di strada

Per mettere in sicurezza quel tratto di strada, su cui al momento si transita a senso unico alternato regolato da impianto semaforico, sarà necessario dare seguito alle attività di rimozione reti, ispezione e disgaggio della parete rocciosa. Interventi, evidenzia Anas, incompatibili con il transito veicolare. Per tale ragione, viene ordinata la chiusura al traffico alla Ss114 dal km 22+100 al km 22+450 su tutte le corsie a partire dalla mezzanotte del 6 febbraio 2023 alle ore 13 del 25 febbraio 2023. Una chiusura di poche centinaia di metri che però comporterà nuovamente gravi disagi per gli utenti. Il percorso alternativo consigliato è infatti costituito dal tratto dell’autostrada A18 tra gli svincoli di Roccalumera e Tremestieri. Tempi di percorrenza sensibilmente allungati, dunque, e un aggravio di costi per gli utenti che dovranno anche sostenere il costo del pedaggio autostradale.