Capo d’Orlando, Carabinieri festeggiano i 103 anni dell’appuntato Mazzone

I vertici dell'Arma di Messina alla festa per il traguardo del Carabiniere in pensione

Classe 1921 portata benissimo. Tanto che al soffio sulle ben 103 candele, a Capo d’Orlando, l’appuntato dei Carabinieri Antonino Mazzone ha festeggiato allegro e in ottima compagnia: con il Comando provinciale dell’Arma di Messina e la Compagnia di Sant’Agata Militello.

Durante i festeggiamenti il tenente colonnello Marco Vatore insieme al Maggiore Maurizio Blasa, comandante della Compagnia di Sant’Agata, ha consegnato all’Appuntato una feluca di cristallo e una lettera di auguri da parte del comandante generale dell’Arma dei Carabinieri.

Il veterano, visibilmente commosso, non ha perso l’occasione per narrare con lucidità e simpatia alcuni episodi del periodo di servizio prestato tra le file dell’Arma, in particolare i tantissimi anni vissuti a Palermo, alla Polizia Giudiziaria del Tribunale, periodo in cui ha fatto parte, tra l’altro, del pool antimafia del Giudice Rocco Chinnici.

Un grandissimo traguardo, raggiunto con straordinaria energia e lucidità ha detto nel suo discorso il tenente colonnello Vatore che ha voluto sottolineare come il signor Mazzone, esempio per tutti, sia prezioso patrimonio di memoria e di valori da trasferire alle giovani generazioni.