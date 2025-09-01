 Capo d'Orlando, conducenti spericolati beccati dalla Polizia

Capo d’Orlando – Fine settimana impegnativo per gli agenti del Commissariato di Polizia di Capo d’Orlando, che hanno intensificato i controlli dopo i recenti casi di mala movida.

Controlli nei luoghi della movida

I controlli straordinari programmati dal Questore Annino Gargano hanno riguardato soprattutto le zone dei locali e le altre aree della movida estiva.

Multe e patenti ritirate

Coinvolti 519 persone e 283 veicoli. Sei le persone multate al volante, uno perché guidava l’auto scoperta di assicurazione, due perché i veicoli non erano in regola con l’obbligo di revisione, una persona aveva la patente scaduta. 1500 euro l’ammontare complessivo dei verbali. Ad una persona è stata ritirata la patente e il mezzo è stato sequestrato.

Controllati poi otto “già noti” alla sorveglianza speciale, ai domiciliari o sottoposti ad obblighi di vario genere. Tre di loro sono stati perquisiti e risultati “puliti”.

