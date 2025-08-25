Mala movida a Capo d’Orlando, altri due fermi

I provvedimenti del giudice dopo il far west in piazza Trifirò. Tre minorenni sono già in comunità

Ci sono altri due fermi per la violenta rissa avvenuta in piazza Trifirò a Capo d’Orlando lo scorso 19 agosto. Analizzando i filmati che immortalano la lite e ascoltando i testimoni, i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata Militello hanno identificato altri due protagonisti, un 19nne ed un 55enne della zona. Il giovane è ora ai domiciliari col braccialetto elettronico mentre per il 55enne è scattato l’obbligo di firma. Sono entrambi accusati di lesioni personali e rissa, in concorso con i tre minorenni già in comunità.

Far west in centro

Le indagini hanno permesso di fare luce sul “far west” scattato quella sera: due coppie di giovani si sono affrontati violentemente, usando anche un bastone, mentre il quinto si è scagliato contro uno di loro usando un casco da motociclista. Alla fine il bilancio è stato di tre persone al pronto soccorso con lesioni di varia gravità.

I provvedimenti

I provvedimenti per i due maggiorenni sono stati autorizzati dal giudice di Patti Eugenio Aliquò su richiesta della Procura guidata da Angelo Cavallo.