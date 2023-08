Capo Peloro, "le transenne ostacolano le persone con disabilità" - Tempostretto

La segnalazione: "Dopo gli spettacoli a Torre Faro vanno rimosse"

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Mi faccio portavoce di alcune persone con disabilità di Torre Faro. Alcuni compaesani portatori di handicap visivi e motori mi hanno fatto notare che le transenne che vengono opportunamente collocate nella zona di Capo Peloro, per impedire il transito di veicoli durante lo svolgimento degli spettacoli nell’Arena, alla fine di quest’ultimi rimangono sul marciapiede”.

Spiega il lettore: “Le transenne non vengono convenientemente riposte in luogo defilato, dove non darebbero alcun fastidio, ma lasciate, sicuramente in attesa di essere riutilizzate, sul marciapiede della via Fortino. Così impedendo il passaggio a disabili in carrozzina e creando situazioni di pericolo a persone non vedenti, che possono inciampare. Basterebbe un poco di buon senso da parte del personale incaricato per evitare simili inconvenienti”.