Caporalato ed estorsioni nella Rsa: "I professionisti coinvolti non sono consulenti del Lavoro" - Tempostretto

La precisazione del presidente dell'Ordine provinciale di Messina Maurizio Adamo

MESSINA – “Giorno 12 ottobre 2022, è stata diffusa la notizia in merito ad una operazione della Guardia di Finanza di Taormina su disposizione della procura della Repubblica di Messina, riguardante presunte attività estorsive e di caporalato in una Rsa in cui sono coinvolti vari soggetti. A due delle persone interessate da provvedimenti restrittivi, viene attribuito nel testo diffuso dalla vostra testata la qualifica di “ Consulente del Lavoro”. Lo scrivente Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro di Messina, avendo appreso da successive notizie di stampa i nominativi dei soggetti interessati all’ indagine, fa rilevare che nessuno risulta iscritto presso l’ Ordine dei Consulenti del Lavoro e pertanto, con la presente, chiede che venga formalmente integrata/rettificata la notizia di stampa precisando che nessun Consulente del Lavoro è coinvolto nelle indagine di cui alla notizia del 12 ottobre 2022. La precisazione a doverosa tutela dell’immagine e dell’ integrità dell’intero Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro da sempre impegnato nella diffusione della cultura della legalità e del rispetto della legge.

Il Presidente dell’ Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro di Messina (dott. Maurizio Adamo).