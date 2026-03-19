Il Taormina Film Festival torna dal 10 al 14 giugno

Sono state ufficializzate le date della 72esima edizione. Direttrice artistica sempre Tiziana Rocca. Da oggi le iscrizioni alla rassegna, con 4 sezioni

TAORMINA – – Sono state ufficializzate le date della 72ª edizione del Taormina Film Festival, che si terrà dal 10 al 14 giugno 2026. Il festival è organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, direttamente promosso dall’assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, con il sostegno del ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo. La direzione artistica è di Tiziana Rocca, confermata inquesto ruolo per due edizioni.

Oggi al via le iscrizioni per questa nuova edizione (con scadenza fissata al 25 maggio 2026). Il festival si articolerà in quattro sezioni: il Concorso internazionale lungometraggi; il Fuori Concorso; gli Eventi Speciali al Teatro Antico; e la nuova sezione del Concorso Cortometraggi, girati sul territorio siciliano e che puntino alla valorizzazione dello stesso.

“I film in programmazione abbracceranno tutti i generi, dando voce a temi attuali e di grande impatto culturale. Saranno almeno anteprime nazionali e arriveranno da Paesi e registi di tutto il mondo,

nello spirito internazionale del festival”, viene evidenziato.

È possibile visionare il regolamento completo e inviare le proprie candidature sul sito.

“Un Festival tra tradizione e innovazione”



Tiziana Rocca, direttrice artistica del festival, mette in evidenza: “Sono profondamente onorata di

tornare alla guida artistica del Taormina Film Festival per la sua 72ª edizione. Taormina

rappresenta da sempre un luogo speciale per il cinema internazionale: un ponte tra culture, storie

e talenti provenienti da tutto il mondo. Il mio impegno sarà quello di valorizzare ulteriormente

l’identità del festival, mantenendo viva la sua prestigiosa tradizione e, allo stesso tempo, guardando con entusiasmo al futuro del cinema, dando spazio a nuove voci, grandi autori e produzioni che sappiano emozionare e far riflettere. Lavoreremo per costruire un’edizione che celebri il cinema in tutte le sue forme, trasformando ancora una volta Taormina in un punto d’incontro privilegiato per artisti, professionisti e pubblico. Sono felice di poter contribuire nuovamente a scrivere una nuova pagina della storia di questo straordinario festival. A tal proposito, vorrei rivolgere un sentito ringraziamento a tutti, dai rappresentanti della Regione siciliana al commissario Campo, per la fiducia accordatami e rinnovatami anche per il prossimo biennio”.

Bernardo Campo, commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia, aggiunge:

“Sento il dovere di sottolineare come questa manifestazione rappresenti oggi, più che mai, un’operazione

di ingegneria culturale della settima arte, di fondamentale importanza per la nostra isola. Non

stiamo parlando semplicemente di una rassegna cinematografica, ma della gestione di un asset

immateriale dal rilevante valore patrimoniale del Festival cinematografico di Taormina, fondato

nel 1955, che rappresenta la seconda rassegna più antica d’Italia e questa storicità non è solo un

vanto accademico, ma un pilastro economico che dobbiamo difendere con determinazione”.

Felice Panebianco, sovrintendente della Fondazione Taormina Arte Sicilia, evidenzia: “Innovazione e tradizione: anche quest’anno il Taormina Film Festival rappresenterà la perfetta sintesi tra la sua storia, con i suoi rituali e una città che si trasforma in un grande set all’aperto, e la voglia di proiettarsi verso il futuro, con particolare attenzione alla sostenibilità degli eventi in programma”.

“Il cinema del futuro con l’Assemblea generale della Face a Taormina”

L’assessora per il Turismo, per lo Sport e per lo Spettacolo della Regione Siciliana, Elvira Amata, conclude il ragionamento sulla rassegna: “Un Festival che si conferma, anno dopo anno, un asse portante della nostra promozione territoriale per la sua straordinaria capacità di rappresentare, non soltanto un’autentica celebrazione del grande cinema, ma anche un motore vitale per l’indotto turistico

siciliano. Grazie al grande schermo, Taormina si riafferma ancora una volta come palcoscenico mondiale, capace di mostrare la Sicilia più vera e di esprimere quel connubio perfetto tra la maestosità del Teatro Antico, gioiello del nostro straordinario patrimonio, e il virtuoso dinamismo del mercato cinematografico attuale. Continuiamo ad investire con determinazione nella scelta puntualmente condivisa con il governo regionale di rafforzare sempre più i contenuti del festival che ormai, lo affermiamo con orgoglio, rappresenta un appuntamento immancabile e fortemente atteso dai tanti appassionati del settore e visitatori”.

E ancora: “Condividere, tra l’altro, l’edizione di quest’anno con l’Assemblea generale della Face e i rappresentanti di 14 nazioni europee contribuisce a lanciare un significativo messaggio di dialogo e coesione dal Mediterraneo. Anche quest’anno puntiamo a un festival che rappresenti un’esperienza fortemente immersiva, capace di attirare un turismo d’élite interessato alla bellezza dei nostri borghi e alla nostra identità culturale. La rinnovata fiducia a Tiziana Rocca, a cui rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro, garantisce quella continuità necessaria e strategica per consolidare il posizionamento internazionale del brand Taormina. Siamo pronti a vivere una stagione di grandi anteprime e di valorizzazione dei giovani talenti, nell’assoluta e convinta consapevolezza che il cinema rimane lo strumento più incisivo per emozionare il pubblico e, al contempo, per promuovere nel mondo l’immagine di una Sicilia moderna, accogliente e culturalmente all’avanguardia”.

Durante il festival si terrà infatti (per la prima volta a Taormina) l’assemblea generale Face, la Federazione delle Accademie del Cinema Europee che riunisce 14 realtà da altrettanti Paesi, oltre alla European Film Academy. L’obiettivo è “analizzare lo stato di salute del cinema europeo e tracciarne il percorso futuro”.