Tony Canto – “Anima”: sincronie jazz tra tecnica e sensibilità

Appuntamento alle ore 21 alla Laudamo di Messina con un trio d'eccezione

MESSINA – ll nuovo progetto di Tony Canto nasce dal desiderio di tornare all’essenza della musica: suonare insieme, ascoltarsi, creare connessioni reali. Cantautore e produttore siciliano con una lunga esperienza discografica e live accanto a musicisti d’eccellenza, Canto presenta “Anima”, il suo sesto album. L’appuntamento è stasera alle 21 alla Laudamo di Messina per il concerto. Accanto a lui sul palco un trio d’eccezione: Dino Rubino al pianoforte, Enzo Zirilli alla batteria e percussioni, Marco Bardoscia al contrabbasso.

“Un disco esistenzialista che rappresenta una sintesi naturale del suo percorso artistico: un lavoro libero da etichette di genere, dove la scrittura e l’interpretazione si muovono con naturalezza tra sensibilità melodica e linguaggio jazz. Le armonie jazz delle composizioni e l’intesa tra i musicisti danno vita a un dialogo musicale intenso, capace di generare una vera sincronia emotiva tra artista, ensemble e pubblico”, si legge in una presentazione.

Come racconta lo stesso Tony Canto, “dopo anni di produzioni come produttore artistico e arrangiatore ho voluto spegnere il computer e, come un salmone, percorrere la via inversa della tendenza: suonare insieme e registrare con tutte le imperfezioni”.

Un concerto che riporta la musica alla sua dimensione più autentica: l’incontro vivo tra musicisti.