Cappuccini e Villa Dante, piscine chiuse. Focus in Consiglio comunale - Tempostretto

Consiglieri e amministrazione si confronteranno lunedì in aula. Dario Carbone: "Le tematiche sono tante, compresi palazzetti e lo stadio Franco Scoglio"

MESSINA – Le piscine chiuse, i palazzetti da affidare, il famoso bando per lo stadio “Franco Scoglio”, ma anche il destino di tante palestre e campi da calcio, da rilanciare per rilanciare l’intero movimento sportivo messinese. Lunedì 23 gennaio si terrà alle 19 una sessione di Consiglio comunale che potrebbe essere già cruciale nella discussione sugli impianti sportivi a Messina. E a tenere banco sarà soprattutto il destino degli impianti natatori, con Capuccini e Villa Dante chiusi, oltre al caso della piscina Campagna, in cui manca il bagno per disabili. I consiglieri hanno chiesto la presenza del sindaco Federico Basile, dell’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro, e dell’esperto allo sport Francesco Giorgio, proprio per discutere con i vertici del Comune delle tante tematiche che ruotano intorno a questo mondo.

Carbone: “Importante ci sia il sindaco”

A spiegarlo è Dario Carbone, consigliere di Fratelli d’Italia tra i più attivi sul tema: “Quello di lunedì sarà un appuntamento importante visto che sono stati invitati il sindaco, l’assessore allo sport e il nuovo esperto, Francesco Giorgio. Ci aspettiamo la loro presenza, perché non partecipare sarebbe un segnale tremendo nei confronti della cittadinanza e dei tanti sportivi messinesi. Le tematiche sono tante, come quelle relative agli impianti natatori”.

Il punto sulle piscine

E Carbone fa il punto sul momento attuale: “La piscina Cappuccini è ormai chiusa da mesi nella parte esterna e da anni in quella interna, nonostante la causa vinta dal Comune a novembre con la Waterpolo. C’è la piscina Graziella Campagna, che non è fruibile ad oggi alle persone con disabilità, per problematiche relative tanto ai bagni quanto all’accesso. E nelle ultime ore si è aggiunta la vicenda della piscina di Villa Dante, con un guasto all’impianto termico che la terrà chiusa non sappiamo per quanto”.

Il nodo Franco Scoglio

“Ci sono sportivi di alto livello che si sono trasferiti a Reggio Calabria – continua Carbone -. Senza contare le grandi questioni relative agli impianti sportivi, tanto piccoli, da affidare alle società sportive per ridare loro decoro, visto che molte si dicono disponibili a investire e fare sacrifici in caso di affidamenti pluriennali, e quelli grandi. Il bando di affidamento dello Stadio Franco Scoglio è cruciale. Parliamo dell’impianto più importante della città e da questo passano anche le sorti, secondo me e tanti tifosi, della rinascita del calcio a Messina”.