Capuano: "Ho rispetto per Messina, ma non mi è stato dato il tempo" - Tempostretto

Assente dalla sala stampa mister Auteri impegnato in una riunione con Pitino e Manfredi

MESSINA – Nella conferenza stampa post partita si presenta l’allenatore del Taranto Ezio Capuano, Auteri non era presente perché impegnato in una riunione con Pitino e Manfredi per analizzare il momento. L’ex tecnico biancoscudato spiega quello che era successo nello scorso anno per come si è evoluto il rapporto: “Io porto rispetto dovunque sono stato, la scelta di Messina la rifarei. Ho esultato a fine partita per i tre punti guadagnati su un campo difficile, nessuna rivalsa. Nella scorsa stagione dopo le difficoltà non mi è stato dato il tempo di riprendermi, poi nel mercato la squadra è stata rinforzata. Ma non ho rancore verso nessuno”.

Sulla partita vinta dal suo Taranto: “Sono molto arrabbiato del gol subito. Abbiamo palleggiato quando potevamo, eravamo belli da vedere e pragmatici. Potevamo fare il terzo gol, il Messina ha trovato un grande gol ma non abbiamo mai rischiato nella ripresa. Non perdere sarebbe stato un grande risultato oggi per noi, dopo il gol preso un pochino di paura c’è venuta. Il gol annullato al Messina c’è stato un blocco clamoroso e gli uomini del Messina non erano a distanza di un metro dalla nostra barriera. Non guardo la classifica, per noi se ci salviamo noi è come se abbiamo vinto il campionato”.

