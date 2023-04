Carabinieri alla scuola dell'Infanzia di Stromboli, uova di Pasqua e puzzle in dono ai bimbi - Tempostretto

I piccoli hanno ringraziato i militari insieme agli insegnanti per i regali

STROMBOLI – In occasione delle imminenti festività pasquali, i carabinieri della stazione di Stromboli hanno donato delle uova di Pasqua speciali realizzate con lo stemma dell’Arma e regalato puzzle raffiguranti le potenti macchine Alfa Romeo Giulia a tutti i bambini della scuola dell’Infanzia di Stromboli. Ad accogliere i carabinieri ed i loro doni, le insegnanti dell’istituto, che hanno preparato dei dolci per l’occasione. I bambini, entusiasti dei doni ricevuti, hanno ringraziato i militari dell’Arma e li hanno invitati a tornare presto per condividere altri momenti di gioia. Nel corso dell’anno scolastico i carabinieri hanno già organizzato un incontro sulla cultura della legalità in favore dei giovani studenti della scuola primaria e secondaria, replicando l’iniziativa già intrapresa l’anno scorso.