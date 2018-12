Due chili di marijuana sotto il materasso. Arrestati nonno e nipote

MESSINA - Oltre due chili di marijuana, nascosta sotto un materasso in due involucri di cellophane, due bilancini di precisione funzionanti, nascosti in cucina, e 2mila euro in contanti, sopra un armadio. I carabinieri della Stazione di Messina Gazzi li hanno trovati a casa di un pregiudicato 66enne e del nipote incensurato 18enne, a villaggio Aldisio, dopo aver seguito i movimenti sospetti intorno.

Sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e portati al carcere di Gazzi, a disposizione della Procura di Messina, mentre lo stupefacente sequestrato sarà inviato al Ris di Messina per gli accertamenti di laboratorio.