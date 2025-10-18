Carabinieri morti in servizio, piange anche San Pier Niceto

Un cittadino ha donato tre corone d'alloro alla caserma dell'Arma in ricordo della tragedia di Castel D'Azzano

Messina – Piange tutta l’Italia per la morte dei tre Carabinieri vittime dell’esplosione avvenuta a Castel D’Azzano. Anche a San Pier Niceto un cittadino ha voluto rendere omaggio ai militari dell’Arma caduti in servizio.

In ricordo della tragedia di Castel D’Azzano

L’uomo, che vuole restare anonimo, ha donato alla locale stazione dei Carabinieri tre corone con la fascia tricolore.

Tre corone d’alloro

“Onore a chi ha servito con coraggio”, “Con onore e gratitudine eterna” e “In onore dei nostri valorosi carabinieri”, le frasi riportate sulle corone d’alloro, deposte davanti la caserma locale.

Articoli correlati