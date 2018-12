Sant'Agata Militello. Spaccio vicino alle scuole, arrestato 18enne di Alcara

SANT'AGATA MILITELLO - Aveva con sé diverse dosi di marijuana e una consistente somma in contanti, alla fermata dei pullman che arrivano dai paesi vicini per portare i ragazzi a scuola a Sant'Agata Militello. I carabinieri della compagnia locale hanno arrestato in flagranza il 18enne D. V. N., di Alcara Li Fusi.

In casa sua sono state trovate altre dosi di marijuana e hashish e altre banconote. In totale sono state sequestrate 15 dosi di stupefacenti, per un peso di circa 30 grammi, e quasi 900 euro in contanti. Il giudice del Tribunale di Patti ha disposto per lui l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.