Cardio-reumatologia pediatrica, a Messina il primo simposio in Sicilia

L'obiettivo è accendere i riflettori sul problema in età infantile e sull'importanza di una diagnosi immediata

MESSINA – L’Uoc di Pediatria dell’Aou G. Martino, diretta dalla professore Wasniewska, ospiterà il primo “Simposio di cardio-reumatologia pediatrica” della Sicilia. L’appuntamento è per il prossimo 14 giugno ed è rivolto a tutte le specialità mediche, ai cardiologi, ai pediatri, ai cardiochirurghi e agli infermieri oltre a tutti i professionisti sanitari e agli studenti delle facoltà mediche.

La dottoressa Agata Vitale, pediatra reumatologa del dipartimento di Scienze Pediatriche, è responsabile scientifico dell’evento, organizzato in collaborazione con la Cardiologia pediatrica universitaria di Messina e la Cardiochirurgia del centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo dell’ospedale San Vincenzo di Taormina. L’obiettivo è focalizzare l’attenzione su problematiche di salute che riguardano l’età pediatrica e sull’importanza di una diagnosi immediata, così da non compromettere la vita dei piccoli pazienti.

Vitale: “Miriamo a un percorso di migliore qualità”

Tra i temi che saranno affrontati ci saranno anche le cardiomiopatie infiammatorie, miocarditi, pericarditi e la relativa condivisione del trattamento terapeutico. Si parlerà anche delle vasculiti e di tutte le patologie in cui la malattia reumatologica può colpire l’organo cuore, anche in epoca feto-neonatale. La dottoressa Vitale ha spiegato: “Miriamo a creare un percorso di migliore qualità di cure grazie all’incontro tra specialisti pediatri e cardiologi che operano nelle strutture ospedaliere e sul territorio, ponendo le basi per una rete di collaborazione finalizzata alla diagnosi precoce di malattie rare e poco note come quelle reumatologiche”. L’iscrizione è gratuita.