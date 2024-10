Carlo V a Messina, la rievocazione storica a Cristo Re

Il programma di domenica 27 ottobre, mattina e pomeriggio, in ricordo della visita del 1535

MESSINA – L’associazione Culturale Compagnia rinascimentale della Stella propone alla cittadinanza messinese, per il quarto anno consecutivo, un momento rievocativo in ricordo della storica vista in città dell’imperatore Carlo V d’Asburgo del 1535. Anche per questa edizione si rievocherà domenica 27 ottobre la visita del sovrano al castello di Matagrifone, oggi Cristo Re, grazie alla sinergia con l’associazione Roccaguelfonia Cristo Re. Si parte alle 11 con il corteo proprio a Cristo Re.

La manifestazione si avvale del patrocinio gratuito del Comune di Messina, del Consorzio europeo rievocazioni storiche, della Federazione storica siciliana. Il tutto in collaborazione con l’associazione Culturale “Gruppo storico Conte Cutelli” e con i costumi di Ignazio Rondone, del Gruppo di Rievocazione storica di Mili San Pietro, dei falconieri dell’associazione Nocte Tempore di Belpasso (Ct) e dell’associazione Amici del Museo “Franz Riccobono” di Messina.

Il programma della rievocazione storica nel segno di Carlo V, nel pomeriggio visita al complesso monumentale

La giornata rievocativa vedrà protagonisti i soci della Compagnia della Stella che indosseranno abiti e armature fedelmente riprodotti e realizzati da Giuseppe Amato e da Ignazio Rondone. La rievocazione avrà inizio alle ore 11.00 con l’avvio del corteo storico: sfilano i popolani, la nobiltà messinese, un reparto di alabardieri, i falconieri, lo Stradigoto, l’illustre Senato, il Vicerè di Sicilia, il reverendo Archimandrita del SS. Salvatore e Sua Maestà l’Imperatore. Alle ore 11.15 arrivo e accoglienza di Carlo V al castello con il saluto dello Stratigoto e del Senato. Consegna delle chiavi del Castello all’Imperatore da parte del Regio Castellano, cerimonia dell’issa bandiera con le insegne imperiali e straordinaria esibizione dei falconieri. Solenne canto finale del Te Deum dentro il Tempio di Cristo Re.

Nel pomeriggio si continua alle ore 17.00 con la visita guidata al complesso monumentale con prenotazione obbligatoria su whatsapp 3930095620 o sulla pagina facebook Associazione Roccaguelfonia Cristo Re (Ticket Euro 5.00).