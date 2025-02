Carnevale a Messina. 60 ballerini per il “Gran ballo del Gattopardo”

Ecco gli altri appuntamenti in programma

MESSINA – Oltre sessanta ballerini hanno partecipato ieri sera, nell’atrio di palazzo Zanca, alla manifestazione “La Città che Danza: Gran Ballo del Gattopardo” con la società di danza diretta da Fabio Mollica. Molto partecipate anche, nella Galleria Vittorio Emanuele, l’iniziativa “Scuola in Maschera” dedicata agli studenti degli istituti comprensivi cittadini che hanno voluto sfilare in maschera, e a palazzo Zanca la conferenza “Pasticceria e gastronomia del Carnevale messinese”, con degustazione finale di pignolata.

Proseguono oggi gli appuntamenti dei festeggiamenti per il Carnevale 2025, promossi dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Federico Basile. Previsti, in centro città, nei villaggi e nei quartieri, le tradizionali sfilate, concorsi di mascherine, degustazioni, spettacoli di animazione, musica e balli.

Il calendario

Sabato 1 marzo

Ore 17 Sfilata di gruppi in maschera. Percorso: piazza Duomo – via I Settembre – viale San Martino basso – piazza Cairoli;

Ore 18 Sala Laudamo “Teatro Il Volto e La Maschera”, a cura dell’Associazione Kiklos;

Ore 20.30 piazza Cairoli – La Città che Danza: Animazione con Balli di Gruppo – Caraibici – Sudamericani.

Domenica 2 marzo

Ore 10 – 12 Villa Mazzini: Mascherine in Villa. Animazione per bambini;

Ore 10.30 – 13 piazza Cairoli: Bimbi in Maschera;

Ore 16 – 21 piazza Cairoli: Mascherina d’Oro;

Ore 19 – 22 piazza Lo Sardo. La Città che Danza: Balli in piazza con Liscio, Valzer, Tango e Mazurche.

Sfilate ed eventi in maschera nei villaggi e nei quartieri proposti da parrocchie e associazioni.

Venerdì 28 febbraio

ORATORIO DI MILI ore 16

Concorso Mascherina d’oro con foto espressa e animazione.

Sabato 1 marzo

GANZIRRI

Ore 16 – 21.30 Sfilata in maschera e animazione nel villaggio (via lago Grande – via Marina – piazza Donato);

MILI MARINA

Ore 14.45 Sfilata dei gruppi mascherati della Vallata di Mili;

MILI SAN PIETRO

Ore 17 – 21.30 Sfilata “Charleston”;

BORDONARO

Ore 16, ritrovo piazza Annunziata – Sfilata in Maschera e Animazione;

SALICE

Ore 15 – Carnascialata di Mamma Drava;

BRIGA MARINA

Ore 16, piazza San Paolo – “La Mascherina d’Oro”, concorso in maschera per bambini;

Domenica 2 marzo

SANTA LUCIA SOPRA CONTESSE

Ore 15 – 21.30 piazza Chiesa Sfilata in maschera e animazione.

Il programma è soggetto ad integrazioni.

