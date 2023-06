Carnevale di San Piero Patti, impegno mantenuto: contributi ai carristi - Tempostretto

L'amministrazione Marchello stanzia circa 4 mila euro per carri e partecipanti

SAN PIERO PATTI – Per la sindaca Cinzia Marchello era un impegno preso che andava mantenuto. Così è stato: l’amministrazione comunale con apposita delibera di giunta ha stanziato i contributi sono stati per i carri e gruppi mascherati che animato il carnevale 2023.

Nello specifico sono stati destinati 800 euro a ciascuno dei 4 carri partecipanti, 250 euro per i gruppi over e 150 euro per i gruppi under, per un totale di 4.450 euro. “Si tratta di un modo per riconoscere il grande impegno profuso dai carristi e dai ragazzi che hanno lavorato e hanno impreziosito il nostro carnevale con la loro maestria – dichiara una nota ufficiale dell’amministrazione.

Abbiamo sostenuto i carristi anche durante la fase preparatoria, attraverso le spese per la fornitura di energia elettrica, le spese assicurative, acquistando i coriandoli e quanto possibile per alleviare i costi e gli sforzi organizzativi. Un grazie va ancora una volta a chi ha sfilato, a chi ha realizzato i costumi, a chi ha lavorato la carta pesta, alle famiglie e a tutti coloro che hanno aiutato i nostri ragazzi, all’associazione Petra e a tutti coloro che con entusiasmo rendono grande il nostro carnevale e mantengono le nostre tradizioni. L’appuntamento con il Gran Carnevale di San Piero Patti è per il prossimo anno.”