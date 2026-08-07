“Caro traghetti isole minori dal 10 agosto, la Regione intervenga subito”

Al grido d'allarme dei sindaci delle Eolie e delle Egadi si unisce la senatrice Musolino. "Colpo di grazia inaccettabile"

“L’aumento delle tariffe per i collegamenti marittimi delle isole minori siciliane, che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo 10 agosto, è un colpo di grazia inaccettabile che va fermato immediatamente. Parliamo di una stangata destinata a colpire in modo gravissimo non solo il turismo, azzoppando la nostra competitività nel pieno della stagione estiva, ma soprattutto i residenti, già costretti a misurarsi ogni giorno con i costi dell’insularità e le immense difficoltà del pendolarismo”. Lo dichiara la senatrice Dafne Musolino, vice capogruppo in Senato di Italia Viva – Casa riformista.

Si tratta del nuovo incremento tariffario del 18% sui biglietti di navi e mezzi veloci che collegano le isole siciliane alla terraferma. Sul tema è intervenuta pure Federarlberghi, stigmatizzando i nuovi rincari a partire dal 10 agosto.

“Aumento letale per l’economia e per la tenuta dei soccorsi con i rincari nei collegamenti marittimi, allarme per Eolie ed Egadi”

Continua la senatrice: “Questa non è solo una scelta economicamente cieca, ma ha risvolti drammatici anche sul piano sociale e dei servizi essenziali. L’incremento dei costi avrà infatti una ricaduta pesante e diretta sull’organizzazione degli operatori della Seus 118, donne e uomini che garantiscono l’assistenza medica di emergenza nelle isole. Caricare di un aggravio economico e logistico così significativo chi assicura un presidio salvavita in territori disagiati è una evenienza insostenibile. Chiedo che il presidente Schifani e l’assessore regionale Aricò intervengano con la massima urgenza per scongiurare questo aumento letale per l’economia e per la tenuta dei soccorsi. Mi unisco, pertanto, senza esitazione al grido di allarme e alla richiesta di intervento avanzata dai sindaci delle Eolie e delle Egadi: la Regione ascolti i territori e dia risposte adesso, prima che i danni diventino irreparabili”.