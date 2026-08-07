 "Caro traghetti isole minori dal 10 agosto, la Regione intervenga subito"

“Caro traghetti isole minori dal 10 agosto, la Regione intervenga subito”

Redazione

“Caro traghetti isole minori dal 10 agosto, la Regione intervenga subito”

venerdì 07 Agosto 2026 - 09:41

Al grido d'allarme dei sindaci delle Eolie e delle Egadi si unisce la senatrice Musolino. "Colpo di grazia inaccettabile"

“L’aumento delle tariffe per i collegamenti marittimi delle isole minori siciliane, che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo 10 agosto, è un colpo di grazia inaccettabile che va fermato immediatamente. Parliamo di una stangata destinata a colpire in modo gravissimo non solo il turismo, azzoppando la nostra competitività nel pieno della stagione estiva, ma soprattutto i residenti, già costretti a misurarsi ogni giorno con i costi dell’insularità e le immense difficoltà del pendolarismo”. Lo dichiara la senatrice Dafne Musolino, vice capogruppo in Senato di Italia Viva – Casa riformista.

Si tratta del nuovo incremento tariffario del 18% sui biglietti di navi e mezzi veloci che collegano le isole siciliane alla terraferma. Sul tema è intervenuta pure Federarlberghi, stigmatizzando i nuovi rincari a partire dal 10 agosto.

“Aumento letale per l’economia e per la tenuta dei soccorsi con i rincari nei collegamenti marittimi, allarme per Eolie ed Egadi”

Continua la senatrice: “Questa non è solo una scelta economicamente cieca, ma ha risvolti drammatici anche sul piano sociale e dei servizi essenziali. L’incremento dei costi avrà infatti una ricaduta pesante e diretta sull’organizzazione degli operatori della Seus 118, donne e uomini che garantiscono l’assistenza medica di emergenza nelle isole. Caricare di un aggravio economico e logistico così significativo chi assicura un presidio salvavita in territori disagiati è una evenienza insostenibile. Chiedo che il presidente Schifani e l’assessore regionale Aricò intervengano con la massima urgenza per scongiurare questo aumento letale per l’economia e per la tenuta dei soccorsi. Mi unisco, pertanto, senza esitazione al grido di allarme e alla richiesta di intervento avanzata dai sindaci delle Eolie e delle Egadi: la Regione ascolti i territori e dia risposte adesso, prima che i danni diventino irreparabili”.

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