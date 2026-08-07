Serie D. Milazzo e Nuova Igea Virtus nel girone I, ecco gli avversari di Coppa Italia

Le due formazioni tirreniche inserite nel raggruppamento I

Giochi apparentemente fatti anche in Serie D dove la Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato i nove gironi. Le due formazioni messinesi sono state inserite nell’ultimo girone, denominato I. Nuova Igea Virtus ed Ss Milazzo se la vedranno contro Athletic Palermo, Avola, Castrumfavara, Enna, Gela, Licata, Modica, Nissa, Ragusa, Siracusa, Trapani, Digiesse Praiatortora, Reggina, Sambiase, Vibonese, Vigor Lamezia.

Contestualmente la Lnd ha ufficializzato anche la prima competizione ufficiale. Il 23 infatti si giocheranno i turni preliminari di Coppa Italia. La Nuova Igea Virtus sfiderà la Nissa in una sfida secca in casa dei nisseni che si preannuncia già scoppiettante visto che entrambe le squadre nella passata stagione hanno lottato al vertice, per il Milazzo invece un turno di attesa e il 30 agosto la sfida in casa contro la vincente tra Vibonese e Avola.