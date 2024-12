Caro voli in Sicilia, “rimborso? Io ancora attendo”

Una cittadina lamenta lunghe attese. "Da ottobre in attesaeroporto

Caro-voli? Se ne parla da mesi anzi, da anni. Recentemente la Regione ha annunciato il raddoppio degli sconti sui voli per i siciliani, portandoli dal 25% al 50%. La misura, volta a favorire il rientro nell’isola durante le festività si estende non solo ai residenti ma anche a coloro che, pur vivendo altrove, sono nati in Sicilia.

Gli sconti possono essere applicati direttamente in fase di acquisto sui siti web delle compagnie aeree che hanno sottoscritto la convenzione con la Regione. Oppure richiesti come rimborso successivo al viaggio, caricando la carta d’imbarco sul portale del dipartimento delle Infrastrutture. Ma queste misure non hanno impedito il lievitare dei prezzi. In relazione al rimborso, ci è giunta una segnalazione da parte di una cittadina. In base a quanto raccontato dalla nostra testimone, i tempi di attesa risultano lunghi. “Ho fatto richiesta di rimborso quest’anno, i primi di ottobre. Non ho ancora ricevuto nulla. La promozione della Regione è valida per tutto l’anno, per via della continuità territoriale. Non riguarda assolutamente il periodo natalizio. In questo periodo la sponsorizzano di più ma, in realtà, c’è sempre”, racconta.

“I rimborsi rimangono lì in attesa”

Prosegue la testimone: “Rimborso? Ancora attendo. Lo scorso anno, nella piattaforma, c’era un problema sull’inserimento della data del volo. Ci ho provato una volta, poi lasciato perdere. Quest’anno ho voluto riprovare. Effettivamente il problema è stato risolto, ma i rimborsi rimangono lì in attesa. Immagino quelli richiederanno il rimborso adesso, nel periodo di natalizio. Sarà peggio dato che ci sarà sicuramente un’affluenza maggiore nelle richieste di rimborso. Chissà quando lo riceveranno, io ancora attendo”.

Nella foto in basso si mostra lo stato di rimborso accettato. Ma i soldi, alla cittadina, non sono ancora stati erogati, dal mese di ottobre.

