Caronte Isole Minori, primo bunkeraggio gnl su una nave

E' il rifornimento di combustibile da camion a nave

Giovedì 11 aprile, al molo Ronciglio del porto di Trapani, è in programma il primo bunkeraggio con gas naturale liquefatto (Gnl) della Nerea, l’ultima arrivata della flotta in atto in servizio tra Trapani e Pantelleria.

Il metodo di bunkeraggio è quello da camion a nave, assai utilizzato nei porti del nord Europa ma poco in Italia. È un metodo che assicura flessibilità e replicabilità, specialmente in luoghi dove manca un’infrastruttura fissa per il Gnl e che potrà essere utilizzato anche per rifornire le navi di biogas, carburante 100% sostenibile derivato dagli scarti organici, verso cui Caronte & Tourist sta già concentrando la sua attenzione.

“Dopo aver trasmesso un’istanza formale per il rifornimento di Gnl nel porto di Trapani – si legge in una nota di C&T – abbiamo partecipato attivamente al tavolo di lavoro per definire gli aspetti procedurali delle modalità del bunkeraggio alla presenza delle figure tecniche specializzate nella valutazione dei sistemi di sicurezza. Ad ulteriore perfezionamento del modello, il 21 marzo è stato effettuata una prova generale eseguita ad autobotte vuota, che ha avuto un esito assolutamente positivo. Generoso e decisivo, in tutte le fasi, è stato il supporto che a Trapani i tecnici e i responsabili dell’AdSP del Mare di Sicilia Occidentale, della Capitaneria di Porto dei Vigili del Fuoco ci hanno assicurato”.