Caronte & Tourist firma la Carta per le Pari Opportunità e l’uguaglianza sul lavoro

Tiziano Minuti: “Un impegno per raggiungere nuovi obiettivi per la parità di genere”

Il Gruppo Caronte & Tourist ha firmato la Carta per le Pari Opportunità e l’Uguaglianza sul Lavoro, dichiarazione di intenti promossa in Italia da Fondazione Sodalitas per la diffusione di politiche inclusive nel mondo del lavoro.

La firma rappresenta un passo in naturale continuità con il percorso virtuoso già intrapreso dal Gruppo, che entra così a far parte di una rete di oltre mille imprese italiane sensibili ai temi di diversità e inclusione, all’interno della Piattaforma Europea delle Diversity Charters (Carte delle diversità) promossa dalla Commissione Europea.

Il documento è stato sottoscritto nell’ambito dell’evento “Donne e Lavoro: un approccio intersezionale”, organizzato dal progetto europeo Speed-Fem da Fondazione Sodalitas e Sicindustria/Een, svoltosi venerdì 11 aprile nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Messina.

Il Gruppo Caronte & Tourist ha negli anni ottenuto importanti riconoscimenti nel campo della diversità e inclusione come quello di essere la prima compagnia di navigazione a ottenere la certificazione Iso 30415 – ottenuta nel 2022 e riconfermata poi negli anni – e aver conseguito, alla fine del 2024, la prestigiosa certificazione Uni Pdr 125 per la parità di genere.

Sono alcuni dei traguardi frutto di un impegno strutturato che si articola in protocolli specifici, programmi di formazione mirati e politiche di inclusione progettate per garantire il pieno riconoscimento e rispetto dell’identità di genere di tutti i dipendenti. A rafforzare questo impegno sono state introdotte figure chiave come la responsabile diversità e inclusione, ruolo affidato a Piera Calderone, e la consigliera di fiducia, ricoperto da Concetta Restuccia.

“I risultati raggiunti fin qui sono per noi motivo di orgoglio, in un settore, come quello marittimo, tradizionalmente maschile e maschilista. Oggi però rappresentano una solida base su cui costruire obiettivi ancora più ambiziosi, confrontandoci con le migliori pratiche delle grandi e medie imprese nazionali”, ha dichiarato Tiziano Minuti, responsabile delle risorse umane del Gruppo C&T .

“La parità di genere non è solo un obiettivo etico, ma una necessità strategica per ogni azienda che guarda al futuro. Diversità e inclusione sono valori che generano innovazione, creatività e, in ultima analisi, maggiore competitività. Il nostro impegno continuerà con determinazione, in perfetta continuità con quanto già realizzato, consapevoli che la strada è ancora lunga, ma che ogni passo compiuto rappresenta un contributo significativo verso una società più equa e giusta.”, ha concluso Minuti.