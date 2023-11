Carrellati per i rifiuti: situazione fuori controllo - Tempostretto

E' venuto il momento che l'amministrazione comunale sanzioni con decisione l'uso improprio dei carrellati che si diffonde a macchia d'olio

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: Ultima novità presso l’ex Standa di Viale della Libertà… Che tristezza.”

L’amministrazione comunale sembra chiudere gli occhi rispetto a un fenomeno che si va diffondendo sempre di più e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ormai si vedono carrellati per i rifiuti ovunque, sui marciapiedi, in particolare davanti ai negozi, sulle strade per occupare impropriamente suolo pubblico, e, adesso, come nel caso evidenziato in foto, utilizzati come i vecchi cassonetti di cui non sentiamo proprio la mancanza. E’ ora che si intervenga e si pretenda il rispetto delle regole. Come ripetiamo da tempo, è una questione di decoro e di equità nei confronti di chi si impegna a comportarsi correttamente.