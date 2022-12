Carta e vetro ogni settimana: cambia la differenziata a Messina VIDEO - Tempostretto

La presidente di MessinaServizi, Mariagrazia Interdonato: "Meno disagi per i cittadini e obiettivo 65%"

MESSINA – Cambia la differenziata per cittadini e condomini. Messina Servizi ha presentato questa mattina il nuovo calendario della raccolta differenziata dei rifiuti. Accanto alla presidente Mariagrazia Interdonato, a Palazzo Zanca, il sindaco Federico Basile. Dal 16 gennaio nuove abitudini per i messinesi. “Il nostro obiettivo – ha detto Interdonato – è raggiungere il 65 per cento di differenziata. Conferendo vetro e carta ogni settimana, i messinesi avranno meno disagi e noi confidiamo in un maggiore apporto da parte dei cittadini, soprattutto riguardo all’indifferenziato”.

Obiettivo 65 per cento di differenziata

Ha aggiunto la presidente di MessinaServizi: “Risulta per noi importante puntare su altri obiettivi per rendere sempre più decorosa la città di Messina; per questo chiediamo l’impegno di tutti per avvicinarci all’obiettivo del 65 percento di raccolta differenziata. Abbiamo pensato di aggiungere in un giorno di raccolta dell’umido, nelle tre aree Nord, Centro e Sud, anche il vetro, naturalmente conferiti in contenitori diversi e di dedicare un giorno a carta e cartone. In questo modo sarà possibile avere ogni settimana la raccolta sia del vetro che di carta e cartone, due materiali per i quali alcuni cittadini si sono lamentati di non riuscire a smaltirli in modo adeguato ogni 15 giorni. Speriamo che questa novità sproni i residenti ad un maggiore impegno nel porta a porta, evitando così la presenza di materiali errati in altri giorni, cosa che inficia tutti i sacrifici che stiamo facendo insieme. Auspichiamo quindi una maggiore precisione nel conferimento e ciò ci permetterà di abbassare la percentuale di raccolta indifferenziata, a favore della differenziazione dei materiali”.