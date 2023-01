Carta e vetro ogni settimana, dal 16 gennaio nuovo calendario per la differenziata - Tempostretto

Accolta la richiesta da parte dei cittadini di potenziare la raccolta

MESSINA – Raccolta di carta, cartone e vetro non più a settimane alterne ma settimanalmente per i tre materiali e in tutte le aree cittadine. Il nuovo servizio partirà da lunedì 16 gennaio, con l’obiettivo di agevolare i cittadini nel conferire i materiali con più frequenza e, nello stesso tempo, migliorare la qualità della frazione dei rifiuti, oltre che incrementare le buone pratiche, come hanno sottolineato i vertici di Messinaservizi.

Da oggi i cittadini delle aree sud e nord potranno conferire tutti i martedì la frazione del cartone e della carta; il lunedì, assieme all’umido, il vetro. Mentre chi abita nell’area del centro potrà differenziare carta e cartone il venerdì e il sabato ci sarà la raccolta dell’umido e del vetro.

Sempre dal 16 gennaio 2023, il centro di raccolta di Pace resterà chiuso al pubblico per interventi di manutenzione.

Articoli correlati