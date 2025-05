La carta d’identità di Messina nel bilancio Pop: 222mila abitanti, età media 46 anni

Si parla di 4mila "iscritti" e quasi 6mila "cancellati" tra deceduti ed emigrati: i dati

MESSINA – Nella giornata di mercoledì al Comune di Messina è stato presentato il bilancio Pop, un documento considerato uno strumento di trasparenza attraverso cui i cittadini possono partecipare attivamente, “studiando” ciò che è stato fatto e le statistiche e i numeri riguardanti la città. I dati si riferiscono al 2023 (anche se quelli sulla sentiment analysis social e web dei messinesi arrivano fino a metà 2024) e fotografano una Messina che, seppur del recente passato, va visionata e capita, se si vuole comprendere meglio dove la città sta andando.

Nel 2023 a Messina 222.150 residenti

E in tal senso è la carta d’identità di Messina a incuriosire. Si tratta di una scheda in cui viene analizzato il numero dei residenti, il genere, l’età media e altri parametri come quelli migratori, in entrata e in uscita. E così si nota che nel 2023 i residenti a Messina sono stati 222.150, di cui 106.708 maschi (48%) e 115.442 femmine (52%). Gli stranieri sono il 6% del totale: 13.436. Il 4% è invece rappresentato dalla popolazione con più di 85 anni: sono (o erano) 8.219 persone. Restando sull’età il dato da non sottovalutare è quello relativo all’età media, pari a 46,37 anni: non elevatissima, ma nemmeno bassa. La densità abitativa è pari a 1.051,80 abitanti per kmq.

Il saldo tra “iscritti” e “cancellati”

Il dato peggiore è, però, il “saldo”. Rispetto all’anno precedente Messina ha perso 1.941 unità. Il calcolo è il frutto della differenza tra gli “iscritti” e i “cancellati”. Negli iscritti rientrano i nuovi nati, 1.365, i trasferiti da altri comuni italiani, 1.514, i trasferiti dall’estero, 1.000, e “altri motivi”, 133: il totale è di 4.012 persone. Nei cancellati, invece, rientrano i 2.799 deceduti, i 2.842 trasferiti in altri comuni italiani, i 40 andati all’estero e i 272 considerati, ancora, “altri motivi”. Il totale dei cancellati è di 5.953. Il saldo totale è di 1.941 cittadini in meno, di cui 1.434 per motivi naturali (più decessi che nascite) e 507 per il fenomeno migratorio o per altro.

Il documento completo del bilancio Pop è consultabile e scaricabile al link fornito dal Comune di Messina (clicca qui).