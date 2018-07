Ieri a Paradiso "Cinema divino". Gli altri appuntamenti in programma

Risate e degustazioni con il cartellone di Cinemadivino. Ieri, alla Motonautica di Paradiso, molto apprezzato dal pubblico presente il film “Chi m’ha visto”. Prima della proiezione, vino e degustazione di prodotti tipici. Annullata per problemi tecnico-organizzativi la tappa del 3 agosto all’azienda agricola Vasari di Santa Lucia del Mela. Film e degustazioni spostati alla serata finale del Marina del Nettuno il 14 settembre.

Continua il successo di Cinemadivino, la manifestazione che ha spopolato in Emilia Romagna e in altre regioni del Nord e che è stata portata in Sicilia dall’associazione la Zattera dell’arte, da Passpartao Events di Andrea Melita e Lillo Sciliberto e da Tb design di Tina Berenato. Consulente artistico della manifestazione è Ninni Panzera. Ieri, nella sede dell’associazione Motonautica di Paradiso, presieduta dall’avvocato Giuseppe Vadalà Bertini, molto apprezzato per il secondo appuntamento il film “CHI M’HA VISTO” di Alessandro Pondi con Pierfrancesco Favino, Beppe Fiorello e Mariela Garrica.

Annullata per problemi tecnico-organizzativi la serata del 3 agosto all’azienda agricola Vasari di Santa Lucia del Mela. Film in cartellone e degustazioni spostati al Marina del Nettuno di Messina dove era già prevista una serata fuori cartellone per il 14 settembre in cui saranno coinvolti giornalisti e addetti ai lavori.

Cinemadivino, che sbarca per la prima volta in Sicilia, prevede altri tre appuntamenti inseriti nel cartellone e un quarto, fuori cartellone, il 14 settembre al Marina del Nettuno di Messina.

Il prossimo appuntamento di cinemadivino è previsto per venerdì 10 agosto a Taormina. Sulla terrazza dell’hotel Continental sarà proiettato il film “Finchè c’è prosecco c’è speranza” di Antonio Padovan con Giuseppe Battiston, Teco Celio e Liz Solair. Come sempre, prima del film, vino e degustazione di prodotti tipici del nostro territorio.