Messina. Lite per un parcheggio, prende un’auto a martellate

Un uomo è stato denunciato per danneggiamento e anche per aver minacciato la donna con cui aveva litigato

Hanno litigato per un parcheggio, in zona sud di Messina, poi un uomo ha preso un martelletto frangivetro ed ha colpito l’auto di una donna, rompendo i vetri e ammaccando la carrozzeria, per poi minacciarla.

I poliziotti delle Volanti hanno sequestrato il martelletto e denunciato l’uomo per minacce e danneggiamento aggravato.

Gli agenti sono intervenuti anche a piazza del Popolo per un’altra lite tra due uomini, di cui uno munito di cacciavite e denunciato per porto abusivo di strumenti atti ad offendere

Denunciato anche un terzo uomo per illecita detenzione di materie esplodenti. E’ stato trovato con 6 kg e mezzo di fuochi pirotecnici, che sono stati sequestrati e portati in un deposito idoneo alla custodia.