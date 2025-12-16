Cas società per azioni? Le preoccupazioni della Cgil

Il sindacato chiede al presidente di fornire le dovute informazioni

La Cgil e la Filt di Messina esprimono forte preoccupazione riguardo alle notizie relative alla possibile trasformazione del Consorzio autostrade siciliane da ente pubblico economico a società per azioni. Una trasformazione – fanno presente Cgil e Filt – che solleva interrogativi e incertezze in merito alla gestione futura delle infrastrutture siciliane e alla tutela dei lavoratori.

“Se ciò risultasse vero – dichiarano il segretario generale della Cgil Messina Pietro Patti e della Federazione dei lavoratori dei trasporti Carmelo Garufi – invitiamo il presidente Nasca a rispettare le normative contrattuali e a fornire la dovuta informativa alle organizzazioni sindacali. È fondamentale mantenere un dialogo aperto e trasparente piuttosto che procedere senza alcuna consultazione”.

La Federazione dei lavoratori dei trasporti della Cgil sottolinea l’importanza di concentrare gli sforzi su questioni urgenti che affliggono il consorzio, in particolare sulla situazione economica disastrosa che sta vivendo. “Garantire la salvaguardia dei posti di lavoro e un servizio adeguato per i cittadini, su questo bisogna concentrare gli sforzi – prosegue Garufi – Esiste una grave carenza di organico in tutti i settori, da due anni non è stato ancora nominato un direttore amministrativo e da un anno non c’è’ un direttore tecnico. Figure importanti per il buon funzionamento dell’ente”.

“Richiamiamo quindi le istituzioni competenti e i rappresentanti del consorzio – osservano il segretario della Cgil e della Filt – a dare priorità alla risoluzione delle problematiche attinenti alla gestione del Cas. Solo così sarà possibile costruire un futuro sostenibile e proficuo per tutti”.