Casa all’asta di Contesse, Schifani chiede relazione urgente a Scurria

Dura nota del presidente della Regione nei confronti del sub commissario per il risanamento: "Risponda e si astenga dal tenere conferenze stampa"

Una relazione dettagliata sull’acquisto di appartamenti in località Contesse a Messina. L’ha chiesta il presidente della Regione, Siciliana Renato Schifani, con una pec inviata al sub commissario del governo per il risanamento della baraccopoli della città dello Stretto, Marcello Scurria, a seguito della partecipazione all’asta pubblica nel fallimento della ditta Anfa Costruzioni Srl.

“Ricevo dal sindaco di Messina una nota – scrive Schifani – con la quale si segnala il danno all’erario pubblico che si genererà come conseguenza del suo operato, vicenda che ha causato anche ampia eco sulla stampa. In considerazione della gravità dei fatti relativi al presunto danno erariale, nonché dell’inevitabile coinvolgimento in questa vicenda dell’ente Regione e dell’ufficio del commissario straordinario, la S.V. è invitata a fornire una relazione sull’argomento entro 10 giorni e, nelle more, ad astenersi dal tenere conferenze stampa sulla vicenda in questione”.

“Come preannunciatomi – – ha replicato in una nota il sub commissario Scurria – il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani mi ha chiesto una relazione sull’acquisto all’asta di alcuni appartamenti a Contesse. Provvederò sin da subito con documenti e atti a dimostrare quanto improvvide e prive di fondamento siano le accuse mosse dal sindaco di Messina sull’operato dell’Ufficio del commissario al risanamento delle baraccopoli di Messina nel partecipare ad un’asta pubblica”.

Articoli correlati