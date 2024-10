Casa Corepla al Centro Commerciale di Tremestieri: via ai laboratori per 700 bambini

La presidente Cassuti: "Messina la prima grande città in Sicilia per qualità e quantità di plastica raccolta"

MESSINA – È stato inaugurato oggi il laboratorio ludico didattico itinerante Casa Corepla, organizzato dal Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica. Sarà al Centro Commerciale di Tremestieri, al terzo piano, fino al prossimo 3 novembre e coinvolgerà oltre 700 bambini delle scuole cittadine. Si tratta di un ritorno di Corepla a Messina, con il laboratorio a sbarcare in riva allo Stretto dopo la tappa palermitana delle scorse settimane. A inaugurarlo sono stati l’assessore all’Ambiente Francesco Caminiti, Chiara Caporizzo di Corepla e la presidente di Messina Servizi Mariagrazia Interdonato.

Cassuti: “Messina la prima grande città in Sicilia per la plastica raccolta”

L’obiettivo è stimolare una maggior consapevolezza tra i cittadini e soprattutto tra i più giovani, al fine di aumentare sia la quantità che la qualità della raccolta degli imballaggi in plastica e fornire gli strumenti necessari per promuovere una cultura della sostenibilità duratura e condivisa. Giovanna Cassuti, presidente di Corepla, ha spiegato: “Il Comune di Messina è la prima grande città della Sicilia a raggiungere ottime performance in termini sia di quantità che di qualità della raccolta differenziata, ben 29 Kg di imballaggi in plastica per abitante a fronte dei 25 Kg raccolti in media in Italia lo scorso anno. Attraverso Casa Corepla promuoviamo l’importanza del riciclo e il valore dei piccoli gesti attraverso un’attività di educazione e di intrattenimento allo scopo di sensibilizzare i più piccoli e le loro famiglie, certi che si possano raggiungere risultati ancora più ambiziosi grazie al coinvolgimento dei cittadini e garantirci un ambiente più sicuro e sostenibile”.

Caminiti: “Stiamo raggiungendo traguardi importanti”

Caminiti ha dichiarato: “Questa iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per sensibilizzare le nuove generazioni sul valore della raccolta differenziata. Messina sta raggiungendo traguardi importanti in questo ambito e poter contare su progetti come ‘Casa Corepla’ significa rafforzare ulteriormente il legame tra i cittadini e la sostenibilità. Investire nell’educazione ambientale è essenziale per costruire una città più pulita e responsabile, e siamo orgogliosi di vedere così tanti bambini coinvolti in questa esperienza formativa”. A Interdonato ha aggiunto: “L’educazione ambientale inizia proprio dalle nostre case, ed è per questo che il laboratorio ‘Casa Corepla’ è un progetto così importante. La collaborazione tra Messinaservizi e Corepla dimostra il nostro impegno costante nel migliorare la qualità della raccolta differenziata in città. Ad agosto abbiamo raggiunto il 59% di raccolta differenziata, un traguardo importante che ci avvicina sempre di più all’obiettivo del 65%. Progetti come questo contribuiscono a formare cittadini più consapevoli e attenti, in grado di fare la differenza per il futuro della nostra città”.

Il laboratorio “Casa Corepla” riproduce l’interno di un vero e proprio appartamento, luogo dove inizia il processo della raccolta differenziata. All’interno della “casa”, grazie al supporto di educatori, i bambini saranno guidati a riconoscere e a compiere le azioni che danno il via al riciclo: dall’identificazione dei diversi imballaggi alla successiva separazione, fino al conferimento al servizio di raccolta differenziata attraverso attività interattive e divertenti.