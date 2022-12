Casa delle donne a Reggio, obiettivo: individuare chi la faccia funzionare davvero - Tempostretto

L'assessore Martino: al più presto «un percorso partecipativo con le numerose associazioni che si occupano del sostegno alle donne vittime di violenza»

REGGIO CALABRIA – «Un ulteriore impegno rispettato, una buona notizia per la città, una novità simbolica e sostanziale che segna un nuovo obiettivo di civiltà che sta per realizzarsi». Commenta così l’Assessora con delega alle Politiche di Genere Angela Martino il recente avvio dei lavori per la realizzazione della Casa delle Donne.

Secondo la Martino è «uno degli obiettivi qualificanti della nostra azione politico-amministrativa», nel solco dell’obiettivo d’«aumentare quantità e qualità di servizi per il sostegno delle fragilità», fermo restando che «la realizzazione della struttura non sarà un obiettivo fine a se stesso».

Prima dell’opera, un percorso partecipativo con le associazioni

A precedere la stessa ultimazione dell’opera fisica ci sarà «un percorso partecipativo con le tante associazioni che sul nostro territorio si occupano del sostegno alle donne vittime di violenza. Credo sia un tema qualificante, quello di condividere questi obiettivi con chi, più di ogni altro, conosce le difficoltà cui vanno incontro queste persone, nel momento in cui si trovano ad affrontare il difficile percorso della denuncia e dell’allontanamento dal partner».

E poi c’è l’altro aspetto, quello forse più importante dell’effettiva, piena operatività della “Casa” una volta edificato. L’idea del Comune, spiega Angela Martino, è di farsi trovar pronto, individuando «tramite avviso pubblico un partner del terzo settore che possa farla funzionare secondo le aspettative degli utenti».

