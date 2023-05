Casalvecchio. Saetti eletto per il terzo mandato, lo "sfidante" Palella entrerà in Giunta - Tempostretto

Le due liste erano concordate. Tutti gli eletti in consiglio comunale

CASALVECCHIO. In scena un copione già scritto a Casalvecchio dove il sindaco uscente Marco Saetti, 69 anni, ex dirigente Eni, è stato riconfermato per il terzo mandato alla guida della sua comunità. Per lui 352 voti pari al 71,69%. L’altro candidato Carmelo Palella ne ha invece ottenuti 139 voti (28,31%) ma si trattava di una sfida formale, visto che le due liste erano concordate e lo stesso Palella rinuncerà al posto in Consiglio per entrare in Giunta. Gli altri assessori saranno Nino Santoro, Laura De Clò e Santino Saglimbene. In Consiglio comunale entreranno i 7 più votati della lista “Casalvecchio Bene Comune”, mentre per la lista “Casalvecchio nel cuore” sono stati eletti Mariella Gerami e Giovanni Santoro, il posto riservato a Carmelo Palella come candidato sindaco non eletto sarà invece preso da Salvatore Santoro.

I voti di lista

Lista “Casalvecchio bene comune”

1) Pamela Santina Casablanca 111

2) Concetto Walter Crisafulli 100

3) Giuseppe Moschella 61

4) Santino Tarcisio Saglimbene 76

5) Giovanni Santoro 68

6) Onofrio Spadaro 78

7) Maria Anca Suarasan 122

8) Emanuela Triolo 117

Lista “Casalvecchio nel cuore”

1) Mariella Gerami 56

2) Anthony Carmelo Casablanca 1

3) Giuliana Chillemi 2

4) Carmela Micalizzi 0

5) Carmelo Palella 7

6) Giovanni Santoro 30

7) Salvatore Santoro 24

(in grassetto gli eletti)