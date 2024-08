Case Basse Paradiso, “il degrado ha cancellato il mare”

Una doverosa e attenta azione di recupero restituirebbe alla città un borgo di grande rilevanza storica, con una buona potenzialità turistica

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Paradiso Case Basse. Ecco il borgo marinaro tanto decantato dalla poetessa Maria Costa… Degrado, inquinamento ambientale, occupazione di spiaggia pubblica da parte di barche abbandonate e carrelli di un cantiere navale. Luogo ormai abbandonato e alla mercè di vandali e incivili. Non si vede più la spiaggia ed è impossibile giungere al mare. Per non parlare di case abbandonate, ormai ridotte in discariche. Dov’è l’amministrazione comunale? Dov’è la polizia municipale? Dov’è la capitaneria di porto?”.

Ci occupiamo da anni dell’antico borgo marinaro delle Case Basse di Paradiso. In un nostro servizio del 2008 nel quale davamo spazio a un’associazione che intendeva recuperare il patrimonio edilizio del borgo e in quello correlato a questo articolo, potrete leggere alcuni interessanti approfondimenti storici. Apprenderete, se già non lo sapete, che lo frequentarono personaggi del calibro di Friedrich Nietzsche, Giovanni Pascoli, Edoardo Luigi Boner, Vann’Antò. Questo a dimostrazione di cosa doveva essere il borgo e di cosa, invece, è diventato.

